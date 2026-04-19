Gençlerbirliği için tehlike çanları çalıyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Gençlerbirliği'nin küme düşme hattıyla arasında puan farkı kalmadı.
Ligde 16. sıradaki ikas Eyüpspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 25'e çıkardı. Gençlerbirliği de Galatasaray'dan puan alamayınca puanı 25'te kaldı.
Ligde yarın Zecorner Kayserispor deplasmanda Gaziantep FK'yı yenmesi durumunda Gençlerbirliği 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattının içine girecek.
Başkent temsilcisi, kalan haftalarda Kocaelispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Trabzonspor'la karşılaşacak.
