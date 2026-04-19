Eray Yazgan, Gençlerbirliği maçı için Riva'ya gitti!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Gençlerbirliği maçını Riva'da VAR odasında takip ettiği yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.
Eray Yazgan, bir Gençlerbirliği yöneticisi ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasında olduklarını, ancak VAR odasına girmediklerini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün yönetici, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Gençlerbirliği maçı için Riva'ya gittim. Ayrı bir yerde Gençlerbirliği yöneticisi ile oturduk. VAR odasında olmamız, IFAB kurallarına aykırı. VAR ekibinin olduğu yerde değildik. Ayrı bir yerdeydik Riva'da." dedi.
Eray Yazgan ayrıca "Maç sonrasında iptal edilen golümüz için konuşmalarımız oldu." açıklamasını yaptı.
Öte yandan Eray Yazgan, Gençlerbirliği'nden gelen talep sonrası Riva'ya gittiklerini söyledi.
