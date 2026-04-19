18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-2
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
1-1
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
5-6
18 Nisan
Chelsea-M. United
0-1
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
0-0

Eray Yazgan, Gençlerbirliği maçı için Riva'ya gitti!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, TFF'nin Riva'daki binasına giderek, Gençlerbirliği maçını orada takip etti ve sonrasında açıklama yaptı.

calendar 19 Nisan 2026 00:22 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 00:36
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Gençlerbirliği maçını Riva'da VAR odasında takip ettiği yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Eray Yazgan, bir Gençlerbirliği yöneticisi ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasında olduklarını, ancak VAR odasına girmediklerini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetici, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Gençlerbirliği maçı için Riva'ya gittim. Ayrı bir yerde Gençlerbirliği yöneticisi ile oturduk. VAR odasında olmamız, IFAB kurallarına aykırı. VAR ekibinin olduğu yerde değildik. Ayrı bir yerdeydik Riva'da." dedi.

Eray Yazgan ayrıca "Maç sonrasında iptal edilen golümüz için konuşmalarımız oldu." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Eray Yazgan, Gençlerbirliği'nden gelen talep sonrası Riva'ya gittiklerini söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
