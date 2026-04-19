Gabriel Sara'dan yine gol katkısı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e yükselterek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
Galatasaray'daki üstün performansı sonrası Brezilya Milli Takımı'na yükselen Gabriel Sara gol katkısını sürdürüyor.
Sambacı, Yunus Akgün'ün kaydettiği ikinci golün asistini yaparak beğeni topladı.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 27 karşılaşmada forma şansı bulan tecrübeli orta saha, 5 gol ve 4 asistle 9 gole direkt etki etti.
