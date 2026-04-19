19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
14:30
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
14:30
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
14:30
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
14:30
19 Nisan
Gent-St.Truiden
14:30
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
15:30
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
15:30
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
14:30
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
14:00
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
15:00
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
16:00
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
16:00
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
16:00
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
16:00
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
16:00
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
16:00
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
16:00
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
16:00
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
16:00
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
16:30
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
16:00
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
16:00
19 Nisan
Everton-Liverpool
16:00
19 Nisan
N. Forest-Burnley
16:00
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
13:30
19 Nisan
Verona-AC Milan
16:00
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
17:00

Milli judoculardan Avrupa Şampiyonasında madalya sevinci

Milli judocular Bilal ve Habibe Çiloğlu çiftinin Avrupa Şampiyonası'nda 8 yıl sonra gelen madalya sevincini basın mensuplarına açıkladı. İkili gelecek hedeflerini de duyurdu.

19 Nisan 2026 11:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli judoculardan Avrupa Şampiyonasında madalya sevinci
Milli judocular Bilal ve Habibe Çiloğlu çifti, 8 yılın ardından Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan bronz madalyaya çok sevindiklerini, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na birlikte emin adımlarla gitmek istediklerini belirtti.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan sonra uzun bir sakatlık süreci geçiren Bilal Çiloğlu ile eşi milli judocu Habibe Çiloğlu, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Bilal'in bronz madalya kazanmasını ve yaşadıkları duyguları basın mensuplarına değerlendirdi.

Tedavisinin ardından çok disiplinli ve titiz çalıştığını dile getiren Bilal Çiloğlu, "Bu sene iyi bir ivme yakaladık, organizasyona da hazır olduğumu söylemiştim. Zor ama güzel bir gün oldu, eşimin de desteğiyle tüm takımla birlikte bu madalyayı kazandık. Umarım şampiyonanın devamında da diğer arkadaşlarımla madalyalar kazanırız." dedi.

Milli sporcu, sezon başında Avusturya Grand Prix'sinde kazandığı gümüş madalyadan sonra yükselişe geçeceğini hissettiğini söyledi.

2021 Dünya Şampiyonası ve 2018 Avrupa Şampiyonası'nın ardından Gürcistan'daki organizasyonda da bronz madalya kazanan Bilal Çiloğlu, "Yeni bir döneme başladık, bu madalya da bir gösterge oldu. Avrupa Şampiyonası'nda yeniden madalya almak bambaşka bir duygu. Umarım bu madalyaları dünya şampiyonalarında, kalifikasyon maçlarında da artırarak Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na emin adımlarla gidebiliriz." diye konuştu.

Milli judocu Habibe Çiloğlu ile evliliklerinin kariyerine etkisine ilişkin soru üzerine de 27 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:

"Birbirimize söz vermiştik, beraber olimpiyata gideceğiz diye. Çok şükür, evliliğimiz antrenmanlarımızda, milli takım kamplarımızda, müsabakalarda hep pozitif yansıdı. Habibe de ben de ocak ayından itibaren yeni sezona iyi başladık. Böyle de devam edeceğini umuyoruz. Gerçekten birbirimize destek olup bu süreçte beraber yürümek aynı kulüpte, aynı milli takımda ve aynı evde her şeyi beraber paylaşmak çok güzel."

HABİBE ÇİLOĞLU: ''DUYGULARIMI TARİF EDEMEM''

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'nda eşinin bronz madalya kazandığı müsabakayı yerinde izleyerek Bilal'e destek olan ve maçın kazanılmasından sonra duygusal anlar yaşayan Habibe Çiloğlu ise şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'nda yeniden madalya kazanacağını çok hissediyordum. Hatta gelmeden önce Bilal'e 'Kürsü için özel bir kıyafet kombini yaptım, ona göre haberin olsun.' dedim. En son 2018'de Avrupa madalyası kazanmıştı, o zamandan bu yana o madalyaya ne kadar hasret olduğunu biliyordum. Dünya şampiyonasında aldı, grand slam ve grand prix turnuvalarında aldı ama Avrupa şampiyonasında uzun süredir alamamıştı. Sakatlık süreçlerinin hepsinde yanındaydım, aslında maç bitince 8 yılın duygusallığını yaşadım. Ne yaşadığını ne hissettiğini, geri dönmek için ne kadar çabaladığını, hepsini biliyorum. Her şeyi birlikte yaşadık, aldığı madalya bu yüzden çok anlamlıydı."

Bilal Çiloğlu'nun bronz madalya maçında rakibini yendiğinin ilan edilmesi ve salonda TRT'nin tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul'un jenerik müziğinin çalınması sırasında neler hissettiğine dair de Habibe Çiloğlu, şunları ifade etti:

"Tarif edemiyorum, ben de sporcuyum ama kendim madalya kazandığımda bile bu duyguları yaşamadım, çok yoğun bir duyguydu. Benim için çok anlamlı olan Hırvatistan'da iki hafta önce kazandığım altın madalyada bile bu hisleri yaşamamıştım. Zaten maçın bitimine son 20 saniye kaldıktan sonra müsabakayı hiçbir şekilde idrak edemedim, o duyguları tarif edemem, ağlamaya başladım."

''PES ETMEDİK, DEVAM ETTİK...''

Eşinin emeklerinin karşılığını tekrar alabildiğini gördüğünü dile getiren milli sporcu Habibe Çiloğlu, "Maça çıkmadan önce de hep dua ettim, 'Allah'ım emeklerinin karşılığını nasip et' diye. Verdiği emeklerin karşılığını almasını istedik, çok şükür de aldık. Birlikte devam edeceğiz. Ben de bir sakatlık sürecini atlatmak üzereyim, bu turnuvaya da o yüzden katılamadım. Yavaş yavaş olimpiyat yolunu birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

Hırvatistan'da 29 Mart'ta Avrupa Kupası'nda altın madalya kazandığının hatırlatılması üzerine ise Habibe Çiloğlu, bu derecenin de kendisinin geri dönüşünün ilk madalyası olduğunu, önlerinde kupalar, grand slam ve grand prixler bulunduğunu, hepsini değerlendireceklerini söyledi.

Habibe Çiloğlu, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda yarışma ve olimpiyat madalyası kazanma hedeflerine ilişkin ise "İlk olarak 2024 Olimpiyatları için birlikte bu hedefi koymuştuk, ikimizin de sakatlık süreçleri arka arkaya geldi. 2024'te olmadı ama pes etmedik, devam ettik ve 2028 dedik. Evlenmeden önce birbirimize söz verdik, evlendikten sonra da aynı yolu birlikte yürüyeceğiz diye, çok şükür sözümüzü tutmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
