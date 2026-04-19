Altay'ın hayati sınavında tecrübe konuştu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta normal sezonun son haftasında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalan ve rakibini Bölgesel Amatör Lig'e uğurlayan Altay, senelerdir takımdan ayrılmayan tecrübeli futbolcuları Özgür Özkaya (38) ve Deniz Kadah'ın (40) ayağından bulduğu gollerle lige tutunmayı başardı. Mali sorunlara, yıllardır süren transfer yasağına ve bu sezon 6 puanı FIFA tarafından silinmesine rağmen 2 farklı kaybetse küme düşeceği maçı kazanıp ligde kalmayı başaran İzmir temsilcisi, 90 dakika sonunda taraftarıyla bayram sevinci yaşadı.



KAPTAN ÖZGÜR GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRDI



Altaylı futbolcular, son düdüğün ardından sevinçlerini bir kenara bırakıp Afyon ekinde forma giyen meslektaşlarını teselli ederek fair-play örneği sergiledi. Altay'ı ligde tutan takım kaptanı Özgür, Afyonsporlu genç oyuncularla birlikte konuk ekip seyircilerinin yer aldığı kale arkası tribününe giderek, "Bu çocuklara sahip çıkın" sözleriyle alkış topladı. Daha sonra Altay takımı kendi taraftarıyla kucaklaştı.



Altay'da 8 yıldır forma giyerek hem Süper Lig'e çıkma sevinci hem küme düşme üzüntüleri yaşayan, birçok futbolcu ayrılmasına rağmen transfer yasaklı takımını terketmeyen 38 yaşındaki Özgür ardından taraftarlarına üçlü çektirdi. Yıllardır eşine az rastlanacak bir futbol hikayesinin kahramanı olduğu takımını amatöre düşmekten kurtaran Özgür, tribünden aldığı Altay bayrağını dalgalandırdıktan sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda santraya dikerek büyük coşku yaşadı.



TEKNİK DİREKTÖR KARAGÖZ GURURLU



Altay'da bu sezon üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Mehmet Can Karagöz, takımı kümede tutarak takdir topladı. Genç teknik adam maç sonunda oyuncularına tek tek sarılarak görevi başarıyla tamamladıklarını, yeni sezonda play-off hedefleyeceklerini dile getirdi. İzmir ekibi, teknik patron Karagöz önderliğinde 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi alarak 0.9 puan ortalamasıyla mücadele etti.



YÖNETİM BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI



Altay Başkanı Sinan Kanlı ve yönetim kurulu üyeleri de maç sonunda büyük coşkuya ortak oldu. Sahaya inen Başkan Kanlı futbolcularla kucaklaştı. Son dönemde yeni puan silme cezalarının önüne geçen yönetim takımın kümede kalmasıyla derin bir nefes aldı. Mayıs ayında yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi camia umut tazeledi.



BAŞKAN KANLI'DAN MESAJ



Başkan Sinan Kanlı takım amatöre düşmekten kurtulduktan sonra sosyal medyada açıklama yaptı. 'Şükürler olsun! Bugün tüm olumsuzluklara, takılmaya çalışan tüm çelmelere inat istediğimizi aldık ayakta durduk!' diyen Kanlı, "Birileri piyon oldu birilerinin değirmenine su taşıdı… Ne demiştik? Hainlere inat kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bugün tüm hilelere tüm ayak oyunu oynayanlara pabucunu tersten giydirdik! Büyük Altay'ın asil ve karakterli futbolcuları, çalışanları ve taraftarları bu kulübün ne olduğunu tüm düşmanlara gösterdi ve gemiyi limana yanaştırdı… İlerleyen günler ne getirir bilemiyorum ancak bu büyük camiaya verdiğimiz sözü tuttuk ve çok kıymetli olan zamanı kazandırdık. Fakat; tek başımıza kaldığımız şu alçak düzende bu kudretli camianın artık silkelenmesi ve dirilmesi gerekiyor" dedi.



