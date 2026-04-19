19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
0-021'
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
0-122'
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
0-022'
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
0-021'
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-020'
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
15:30
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
15:30
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-020'
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
1-1DA
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
15:00
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
16:00
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
16:00
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
16:00
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
16:00
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
16:00
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
16:00
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
16:00
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
16:00
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
16:00
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
16:30
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
16:00
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
16:00
19 Nisan
Everton-Liverpool
16:00
19 Nisan
N. Forest-Burnley
16:00
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
1-064'
19 Nisan
Verona-AC Milan
16:00
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
17:00

Altay'ın hayati sınavında tecrübe konuştu

TFF 3. Lig'de kümede kalma savaşını takımdaki tecrübeli futbolcuların attığı goller ile kazanan Altay, rakibi Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e gönderdi.

19 Nisan 2026 12:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta normal sezonun son haftasında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalan ve rakibini Bölgesel Amatör Lig'e uğurlayan Altay, senelerdir takımdan ayrılmayan tecrübeli futbolcuları Özgür Özkaya (38) ve Deniz Kadah'ın (40) ayağından bulduğu gollerle lige tutunmayı başardı. Mali sorunlara, yıllardır süren transfer yasağına ve bu sezon 6 puanı FIFA tarafından silinmesine rağmen 2 farklı kaybetse küme düşeceği maçı kazanıp ligde kalmayı başaran İzmir temsilcisi, 90 dakika sonunda taraftarıyla bayram sevinci yaşadı.

KAPTAN ÖZGÜR GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRDI

Altaylı futbolcular, son düdüğün ardından sevinçlerini bir kenara bırakıp Afyon ekinde forma giyen meslektaşlarını teselli ederek fair-play örneği sergiledi. Altay'ı ligde tutan takım kaptanı Özgür, Afyonsporlu genç oyuncularla birlikte konuk ekip seyircilerinin yer aldığı kale arkası tribününe giderek, "Bu çocuklara sahip çıkın" sözleriyle alkış topladı. Daha sonra Altay takımı kendi taraftarıyla kucaklaştı.

Altay'da 8 yıldır forma giyerek hem Süper Lig'e çıkma sevinci hem küme düşme üzüntüleri yaşayan, birçok futbolcu ayrılmasına rağmen transfer yasaklı takımını terketmeyen 38 yaşındaki Özgür ardından taraftarlarına üçlü çektirdi. Yıllardır eşine az rastlanacak bir futbol hikayesinin kahramanı olduğu takımını amatöre düşmekten kurtaran Özgür, tribünden aldığı Altay bayrağını dalgalandırdıktan sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda santraya dikerek büyük coşku yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖR KARAGÖZ GURURLU

Altay'da bu sezon üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Mehmet Can Karagöz, takımı kümede tutarak takdir topladı. Genç teknik adam maç sonunda oyuncularına tek tek sarılarak görevi başarıyla tamamladıklarını, yeni sezonda play-off hedefleyeceklerini dile getirdi. İzmir ekibi, teknik patron Karagöz önderliğinde 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi alarak 0.9 puan ortalamasıyla mücadele etti.

YÖNETİM BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Altay Başkanı Sinan Kanlı ve yönetim kurulu üyeleri de maç sonunda büyük coşkuya ortak oldu. Sahaya inen Başkan Kanlı futbolcularla kucaklaştı. Son dönemde yeni puan silme cezalarının önüne geçen yönetim takımın kümede kalmasıyla derin bir nefes aldı. Mayıs ayında yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi camia umut tazeledi.

BAŞKAN KANLI'DAN MESAJ

Başkan Sinan Kanlı takım amatöre düşmekten kurtulduktan sonra sosyal medyada açıklama yaptı. 'Şükürler olsun! Bugün tüm olumsuzluklara, takılmaya çalışan tüm çelmelere inat istediğimizi aldık ayakta durduk!' diyen Kanlı, "Birileri piyon oldu birilerinin değirmenine su taşıdı… Ne demiştik? Hainlere inat kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bugün tüm hilelere tüm ayak oyunu oynayanlara pabucunu tersten giydirdik! Büyük Altay'ın asil ve karakterli futbolcuları, çalışanları ve taraftarları bu kulübün ne olduğunu tüm düşmanlara gösterdi ve gemiyi limana yanaştırdı… İlerleyen günler ne getirir bilemiyorum ancak bu büyük camiaya verdiğimiz sözü tuttuk ve çok kıymetli olan zamanı kazandırdık. Fakat; tek başımıza kaldığımız şu alçak düzende bu kudretli camianın artık silkelenmesi ve dirilmesi gerekiyor" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Alanyaspor 30 6 16 8 35 34 34
12 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
13 Kasımpaşa 30 6 11 13 28 41 29
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
