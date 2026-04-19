Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta start alacak

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, 20 Nisan Pazartesi günü grekoromen stil müsabakalarıyla Arnavutluk'ta başlayacak.



Başkent Tiran'da 20-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk olarak grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak. Müsabakalar grekoromende 20-22, kadınlarda 22-24, serbest stilde ise 24-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Bu sıkletlerde repesaj ve madalya karşılaşmaları ise 21 Nisan Salı günü düzenlenecek.



Türkiye'yi 55 kiloda Ömer Halis Recep, 63 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 87 kiloda Doğan Kaya, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil edecek.



Rıza Kayaalp, finale kalması durumunda şampiyonanın ikinci gününde "rekor" için mindere gelecek. Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşması halinde Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak.



Türkiye'nin geçen yıl tek altın madalyasını kazanan Kerem Kamal ise ünvanını korumaya çalışacak.



Milli güreşçiler, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığı döneminde katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'ndan 14 madalya ve 3 kupayla ayrıldı.



Ay-yıldızlı güreşçiler, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda ikinciliği, serbest stilde ise üçüncülüğü elde etti.



MİLLİ TAKIM KADROSU



2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:



GREKOREMEN:



55 kilo: Ömer Halis Recep



60 kilo: Mert İlbars



63 kilo: Kerem Kamal



67 kilo: Murat Fırat



72 kilo: Cengiz Arslan



77 kilo: Ahmet Yılmaz



82 kilo: Yüksel Sarıçiçek



87 kilo: Doğan Kaya



97 kilo: Abdülkadir Çebi



130 kilo: Rıza Kayaalp



KADINLAR:



50 kilo: Evin Demirhan Yavuz



53 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Tuba Demir



57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu



59 kilo: Bediha Gün



62 kilo: Sevim Akbaş



65 kilo: Beyza Nur Akkuş



68 kilo: Nesrin Baş



72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu



76 kilo: Elmira Yasin



ERKEKLER SERBEST STİL:



57 kilo: Yusuf Demir



61 kilo: Emrah Ormanoğlu



65 kilo: Ahmet Duman



70 kilo: Remzi Temur



74 kilo: Ömer Faruk Çayır



79 kilo: Okan Tahtacı



86 kilo: Osman Göçen



92 kilo: Fatih Altunbaş



97 kilo: Rıfat Eren Gıdak



125 kilo: Hakan Büyükçıngıl



