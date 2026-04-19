İspanya Kral Kupası, Real Sociedad'ın!

İspanya Kral Kupası finalinde Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.



Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 2-2 berabere bitti.



Maçın henüz 15. saniyesinde topu ağlarla buluşturan Ander Barrenetxea, Real Sociedad'ı 1-0 öne geçirdi.



Atletico Madrid, beraberlik golünü 18. dakikada Ademola Lookman ile bulsa da Real Sociedad, 45+1. dakikada penaltıdan fileleri sarsan Mikel Oyarzabal ile bir kez daha öne geçti.



Devre arasında Real Sociedad'ın 2-1'lik üstünlüğüyle gidilirken Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 83. dakikada kaydettiği golle mücadelede bir kez daha eşitliği yakaladı.



Kalan anlarda başka gol sesi çıkmazken 90 dakika 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve maçta uzatma dakikalarına geçildi.



SERİ PENALTI ATIŞLARINA GEÇİLDİ



Eşitlik, uzatma dakikalarında da değişmezken zafere ulaşan tarafı seri penaltı atışları belirledi.



Atletico Madrid'de Nico Gonzalez, Thiago Almada ve Alejandro Baena topu filelerle buluştururken Alexander Sörloth ile Julian Alvarez ağları havalandırmadı.



Real Sociedad'da Carlos Soler, Luka Sucic, Aihen Munoz ve Pablo Marin penaltı vuruşunda hata yapmazken Orri Oskarsson topu ağlarla buluşturamadı.



Seri penaltı vuruşlarında 4-3 ile galip gelen Real Sociedad, Atletico Madrid'i devirerek Kral Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.



REAL SOCIEDAD 4. KEZ ŞAMPİYON



Real Sociedad, Atletico Madrid'i mağlup ederek Kral Kupası'nı tarihinde dördüncü kez kazanmayı başardı.



1903 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda dokuzuncu kez finale çıkan San Sebastian temsilcisi, son olarak 2019-2020 sezonunda Athletic Bilbao'yu 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.



ATLETICO MADRID'İN ÖZLEMİ DEVAM ETTİ



Atletico Madrid'in kupa hasreti ise devam etti.



Başkent ekibi, en son 2012-2013 sezonunda bu turnuvada şampiyonluk yaşamıştı. Toplamda 19 kez finale yükselen Atletico Madrid, bu finallerin 10'undan galibiyetle ayrılarak kupayı kazanmayı başardı.



İlk zaferini 1960 yılında Real Madrid'i yenerek elde eden Atletico Madrid; 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 ve 2013 yıllarında da şampiyonluk sevinci yaşadı.











