Domenico Tedesco'nun kader maçı!

Fenerbahçe, bu sezon son dakikalarda yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini Çaykur Rizespor karşısında ekledi.



90+8'de Modibo Sagnan'ın golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 1 puana razı olmuştu.



FARK 4'E YÜKSELDİ



Lider Galatasaray'ın da kazandığı haftada zirve ile puan farkı son 4 maç kala yeniden 4'e yükseldi.



Yaşananların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun geleceği de tartışma konusu haline geldi.



KREDİSİNİ TÜKETTİ



Ligin son sırasındaki Karagümrük karşısında alınan yenilginin şoku yeni yeni atlatılırken gelen Rize beraberliği, İtalyan çalıştırıcının kredisini önemli ölçüde tüketti. Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda ciddi fikir ayrılıkları yaşanıyor.



Yönetim kurulunun büyük bir bölümünün değişimden yana olduğu gelen haberler arasında.



DERBİ KADERİNİ ÇİZECEK



Galatasaray derbisinin, Tedesco'nun Fenerbahçe kariyeri açısından belirleyici olacağı belirtiliyor. Sabah'ın öne sürdüğü habere göre, olası puan kaybında İtalyan hocanın Fenerbahçe serüveni noktalanacak.



DERBİ KAYBETMEDİ



Sarı-lacivertli ekip, 40 yaşındaki teknik adamla bu sezon ligde derbi kaybetmedi. 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



F.BAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ



31. haftada Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, kalan 3 maçta ise Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak.







