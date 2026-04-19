19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
0-024'
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
0-125'
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
0-025'
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
0-024'
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-022'
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
15:30
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
15:30
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-023'
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
1-1DA
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
15:00
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
16:00
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
16:00
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
16:00
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
16:00
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
16:00
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
16:00
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
16:00
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
16:00
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
16:00
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
16:30
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
16:00
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
16:00
19 Nisan
Everton-Liverpool
16:00
19 Nisan
N. Forest-Burnley
16:00
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-068'
19 Nisan
Verona-AC Milan
16:00
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
17:00

Sergen Yalçın: "Kazanıp yolumuza devam edelim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor'un ligin en önemli ekiplerinden biri olduğunun altını çizdi. Savunmada basit hata istemediğini aktaran siyah-beyazlı çalıştırıcı kazanarak yola devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

calendar 19 Nisan 2026 09:26 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 13:26
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Samsunspor'la deplasmanda zorlu bir puan mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım sahadan galibiyetle ayrılması halinde hem dördüncü sıradaki yerini biraz daha sağlamlaştıracak hem de üçüncülük için umutlarını sürdürecek.

Beşiktaş ile Samsunspor arasında sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, Cengiz Ünder ve Cherif Ndiaye'nin karşılıklı golleriyle 1-1 bitmişti. Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın taktik planlarını hazırlarken sahaya süreceği 11'i de belirledi.

"KAZANIP YOLUMUZA DEVAM EDELİM"

Siyah-beyazlı hoca, futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda geçen hafta Eyüpspor deplasmanında kazanan Samsunspor'un moralli olduğunun altını çizdi. Ligi iyi bir noktada bitirmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerine vurgu yapan Sergen Yalçın'ın, "Samsunspor bu ligin en önemli takımlarından biri. Son maçlarını da kazandılar. İşimiz kolay değil. Onların da ligi beşinci sırada bitirme hedefleri var. Başlama vuruşundan son düdüğe kadar kendi oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Antalyaspor maçında savunmada zaman zaman ciddi hatalar yaptık. Bu hataları tekrar etmemeliyiz. Kazanıp yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandığı kaydedildi. 

  

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Alanyaspor 30 6 16 8 35 34 34
12 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
13 Kasımpaşa 30 6 11 13 28 41 29
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
