Sergen Yalçın: 'Kazanıp yolumuza devam edelim'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Samsunspor'la deplasmanda zorlu bir puan mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım sahadan galibiyetle ayrılması halinde hem dördüncü sıradaki yerini biraz daha sağlamlaştıracak hem de üçüncülük için umutlarını sürdürecek.
Beşiktaş ile Samsunspor arasında sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, Cengiz Ünder ve Cherif Ndiaye'nin karşılıklı golleriyle 1-1 bitmişti. Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın taktik planlarını hazırlarken sahaya süreceği 11'i de belirledi.
"KAZANIP YOLUMUZA DEVAM EDELİM"
Siyah-beyazlı hoca, futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda geçen hafta Eyüpspor deplasmanında kazanan Samsunspor'un moralli olduğunun altını çizdi. Ligi iyi bir noktada bitirmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerine vurgu yapan Sergen Yalçın'ın, "Samsunspor bu ligin en önemli takımlarından biri. Son maçlarını da kazandılar. İşimiz kolay değil. Onların da ligi beşinci sırada bitirme hedefleri var. Başlama vuruşundan son düdüğe kadar kendi oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Antalyaspor maçında savunmada zaman zaman ciddi hatalar yaptık. Bu hataları tekrar etmemeliyiz. Kazanıp yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
