Balıkesirspor'un rakibi Eskişehir

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son hafta amatöre düşen Bornova 1877'yi deplasmanda 4-1 yenen Balıkesirspor, play-offtaki rakibi Eskişehirspor'a bileniyor.



Güçlü rakibini bu sezon deplasmanda 3-0 yenip geçen hafta rövanşta 1-1 berabere kalan Bal-Kes, play-offta da Eskişehir'e üstünlük kurmayı hedefliyor. Ligde geçen sezon da play-off finali oynayıp 2'nci ligin kapısından dönen kırmızı-beyazlı ekip, Eskişehirspor'u 24 Nisan Cuma günü saat 20.00'de ilk maçta konuk edip 28 Nisan'da rövanşa çıkacak.



Balıkesir turu geçerse Karşıyaka-Ayvalıkgücü eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.



Teknik direktör Zafer Uysal, "Hedefimize emin adımlarla ilerlediğimiz bu yolda, üzerine düşeni fazlasıyla yapan tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Her zaman bize gönülden inanan şehrimizin dinamikleri ve Balıkesir halkını 24 Nisan Cuma günü evimizde oynayacağımız play-off 1'inci tur ilk maçında stadımıza bekliyoruz. Eskişehirspor'a karşı mücadele edeceğimiz karşılaşmada, taraftarlarımızla birlikte bu zorlu yolda herkesi kenetlenmeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı.



