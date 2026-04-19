Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert cevap: "Deniz sizin için bitti"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, Galatasaray kanadından gelen açıklamalara cevap verdi. İşte o açıklamalar...

calendar 19 Nisan 2026 12:47
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Yöneticisi İlker Alkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray cephesinden gelen açıklamalara yanıt verdi.

"Üç yıldır aynı düzenin içinde kazanıp, bugün hâlâ algı üretmeye çalışmanız artık sadece bir alışkanlık değil, açık bir niyet göstergesidir." diyerek sözlerine başlayan İlker Alkun'un ifadeleri şöyle:

"Kazandığınız maçlara rağmen hâlâ kalan maçlarınız için "zemin hazırlama" çabasındasınız.

Bunun, güçten değil; kaybetme korkusundan beslenen bir refleks olduğunun farkındayız.

Hakemler, federasyon ve diğer tüm mekanizmalar üzerinden verilen mesajlarınızı da artık gizlemiyorsunuz. Açık açık tüm kesimlere ayar vermeye çalışıyorsunuz!

Bu, sporun değil; kurulan bir düzenin devam etme çabasıdır. Deniz sizin için bitti. Tüm süper lig takımları, taraftarları ve başkanları bunu görüyor.

Artık, saha, kurum ve tüm kuruluşlara yapmaya çalıştığınız camia baskısı ile subliminal derin mesajlarla ile müdahale etmeyi bırakın.

Herkes şunu bilsin:

Türk futbolu neyin nasıl yürüdüğünü görüyor ve not ediyor.

Algıyla yol almaya çalışanlara açık bir uyarı:

Artık Bu oyun eskisi gibi işlemiyor ve işlemeyecekte.

Adil olun. Eşit olun.

Ya da sahadan elinizi çekin.

"Rakip kulüp cephesinden gelen koordineli açıklamalara cevaben kamuoyunun bilgisine sunulmuştur."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Alanyaspor 30 6 16 8 35 34 34
12 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
13 Kasımpaşa 30 6 11 13 28 41 29
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.