19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-1
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
1-162'
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
0-137'
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
1-1
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-0
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
0-137'
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-1
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
1-162'
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-3
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-3
19 Nisan
Nantes-Brest
1-1
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
0-0DA
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
4-2
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
1-025'
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
2-1
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
1-2
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Beşiktaş, Samsun'da ikinci yarıda kaybetti!

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla kaybetti.

calendar 19 Nisan 2026 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 19:14
Haber: Sporx.com ve AA
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

İLK YARI GOLSÜZ

Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

SAMSUNSPOR'DAN İKİ AYNI GOL!

Samsunspor, Beşiktaş karşısında ikinci yarıya çok iyi başladı. Karadeniz temsilcisi, 50. dakikada Carlo Holse'nin ceza sahası dışından attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Samsunspor'da Tanguy Coulibaly ise 56. dakikada Holse gibi ceza sahası dışından aynı bölgeden, aynı yere şık bir gole imza attı. Samsunspor, Beşiktaş karşısında bu gollerle bir anda 2-0'ı buldu.

PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Beşiktaş, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Kristjan Asllani geçti. Arnavut oyuncu, 90+1'de penaltıyı gole çevirdi ve Beşiktaş'taki ilk golünü atarak skoru 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmadı. Beşiktaş, Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

14 YIL SONRA GALİBİYET
7 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Samsunspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2012'den sonra ilk kez mağlup etti. Beşiktaş ise Samsunspor deplasmanında 7 maç aradan sonra kaybetti.



CEZALI DURUMA DÜŞTÜLER

Beşiktaş'ta sarı kart gören Amir Murillo, cezalı duruma düştü. Panamalı futbolcu, gelecek hafta Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Murillo'nun ardından Ersin Destanoğlu da cezalı duruma düştü.
 
PUAN DURUMU, GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde 55 puanda kaldı. Samsunspor, 42 puana yükseldi.

Beşiktaş, Türkiye Kupası maçında perşembe günü evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor da aynı gün evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Samsunspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Murillo'nun ceza sahasını ortasına iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı.

12. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında ceza saha içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

18. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.

22. dakikada Tomasson'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına geri döndü.

45+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Agbadou'nun ceza sahası içinde yerden şutunda topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


50. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ntcham'ın pasında Holse'nin ceza sahası dışından plase vuruşunda top, ağlarla buluştu. 1-0

53. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

56. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın pasında Coulibaly ceza sahası çizgisi üzerinden topu ağlara yolladı. 2-0

63. dakikada ceza sahası içindeki karambolde topa iyi yükselen Holse'nin vuruşunda topu kaleci Ersin Destanoğlu son anda kornere gönderdi.

78. dakikada Rashica'nın sert şutunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden topu son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

90+1 Dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Ceza sahası içinde Cerny'in şutunda top Satka'nın eline çarpınca hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Asllani, meşin yuvarlağı ve kaleci Okan Kocuk'u ayrı köşelere gönderdi. 2-1

Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou (Dk. 89 Yunus Emre Çift), Ntcham (Dk. 81 Yalçın Kayan), Coulibaly (Dk. 81 Sousa), Emre Kılınç, Holse, Moundilmadji (Dk. 72 Ndiaye)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cengiz Ünder (Dk. 65 Cerny), Orkun Kökçü (Dk. 77 Rashica), Olaitan, Toure (Dk. 65 Jota), Hyeon-Gyu Oh (Dk.89 Mustafa Erhan Hekimoğlu)

Goller: Dk. 50 Holse, Dk. 56 Coulibaly (Samsunspor), Dk. 90 +1 Asllani (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Satka, Dk. 41 Makoumbou, Dk. 70 Emre Kılınç, Dk. 88 Van Drongelen, Dk. 90+2 Yalçın Kayan (Samsunspor), Dk. 66 Murillo ve Dk. 88 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 56 31 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 47 30 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
