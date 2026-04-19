Beşiktaş, Samsun'da ikinci yarıda kaybetti!

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kaybetti.
İLK YARI GOLSÜZ
Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
SAMSUNSPOR'DAN İKİ AYNI GOL!
Samsunspor, Beşiktaş karşısında ikinci yarıya çok iyi başladı. Karadeniz temsilcisi, 50. dakikada Carlo Holse'nin ceza sahası dışından attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
Samsunspor'da Tanguy Coulibaly ise 56. dakikada Holse gibi ceza sahası dışından aynı bölgeden, aynı yere şık bir gole imza attı. Samsunspor, Beşiktaş karşısında bu gollerle bir anda 2-0'ı buldu.
PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Kristjan Asllani geçti. Arnavut oyuncu, 90+1'de penaltıyı gole çevirdi ve Beşiktaş'taki ilk golünü atarak skoru 2-1'e getirdi.
Maçta başka gol olmadı. Beşiktaş, Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
14 YIL SONRA GALİBİYET
7 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Samsunspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2012'den sonra ilk kez mağlup etti. Beşiktaş ise Samsunspor deplasmanında 7 maç aradan sonra kaybetti.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜLER
Beşiktaş'ta sarı kart gören Amir Murillo, cezalı duruma düştü. Panamalı futbolcu, gelecek hafta Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Murillo'nun ardından Ersin Destanoğlu da cezalı duruma düştü.
PUAN DURUMU, GELECEK HAFTA
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde 55 puanda kaldı. Samsunspor, 42 puana yükseldi.
Beşiktaş, Türkiye Kupası maçında perşembe günü evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor da aynı gün evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Samsunspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Murillo'nun ceza sahasını ortasına iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı.
12. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında ceza saha içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
18. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.
22. dakikada Tomasson'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına geri döndü.
45+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Agbadou'nun ceza sahası içinde yerden şutunda topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ntcham'ın pasında Holse'nin ceza sahası dışından plase vuruşunda top, ağlarla buluştu. 1-0
53. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.
56. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın pasında Coulibaly ceza sahası çizgisi üzerinden topu ağlara yolladı. 2-0
63. dakikada ceza sahası içindeki karambolde topa iyi yükselen Holse'nin vuruşunda topu kaleci Ersin Destanoğlu son anda kornere gönderdi.
78. dakikada Rashica'nın sert şutunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden topu son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.
90+1 Dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Ceza sahası içinde Cerny'in şutunda top Satka'nın eline çarpınca hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Asllani, meşin yuvarlağı ve kaleci Okan Kocuk'u ayrı köşelere gönderdi. 2-1
Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou (Dk. 89 Yunus Emre Çift), Ntcham (Dk. 81 Yalçın Kayan), Coulibaly (Dk. 81 Sousa), Emre Kılınç, Holse, Moundilmadji (Dk. 72 Ndiaye)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cengiz Ünder (Dk. 65 Cerny), Orkun Kökçü (Dk. 77 Rashica), Olaitan, Toure (Dk. 65 Jota), Hyeon-Gyu Oh (Dk.89 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
Goller: Dk. 50 Holse, Dk. 56 Coulibaly (Samsunspor), Dk. 90 +1 Asllani (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 38 Satka, Dk. 41 Makoumbou, Dk. 70 Emre Kılınç, Dk. 88 Van Drongelen, Dk. 90+2 Yalçın Kayan (Samsunspor), Dk. 66 Murillo ve Dk. 88 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
