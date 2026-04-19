19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-190'
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
0-1DA
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-065'
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-190'
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-144'
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-144'
19 Nisan
Nantes-Brest
1-044'
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
0-130'
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
1-130'
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Bandırmaspor, Amed Sportif'in apoletini söktü

Bandırmaspor, Amed Sportif'in 14 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi ve rakibini 2. sıradan düşürdü.

calendar 19 Nisan 2026 17:33 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 18:18
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor ile Amed Sportif karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Amed Sportif, 39. dakikada Mehmet Uçar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Emirhan Acar ve 63. dakikada Amidou Badji kaydetti.

AMED SPORTİF, 14 MAÇ SONRA YENİLDİ

14 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Amed Sportif, 72 puanla bitime 2 hafta kala 2. sırayı yitirip 3. sıraya indi.

BANDIRMASPOR, 6 MAÇTIR GOL YEMİYOR

6 maçtır gol yemeyen ve 10 maçtır yenilmeyen Bandırmaspor, puanını 56'ya yükseltti ve yeniden 7. sıraya yükselmeyi başardı.

1. LİG'DE GELECEK HAFTA

Bandırmaspor, gelecek hafta Erzurumspor deplasmanına gidecek. Amed Sportif ise sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer

Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 84 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Amaral (Dk. 84 Mucahit Albayrak), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 90+1 Yusuf Can Esendemir), Emirhan Acar (Dk. 67 Oğuz Ceylan), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Dk. 87 Tarkan Serbest), Cem Üstündağ (Dk. 87 Hasani), Mehmet Murat Uçar, Traore (Dk. 65 Dia Saba), Mehmet Yeşil, Moreno (Dk. 69 Dimitrov), Afena-Gyan, Syrota, Diagne, Celal Hanalp

Goller: Dk. 60 Emirhan Acar, Dk. 63 Badji (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 39 Mehmet Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 49 Enes Aydın, Dk. 70 Oğuz Ceylan, Dk. 88 Arda Özçimen (Bandırmaspor), Dk. 73 Sinan Kurt, Dk. 87 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
