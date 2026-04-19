Bandırmaspor, Amed Sportif'in apoletini söktü

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor ile Amed Sportif karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 2-0'lık skorla kazandı.
Amed Sportif, 39. dakikada Mehmet Uçar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Emirhan Acar ve 63. dakikada Amidou Badji kaydetti.
AMED SPORTİF, 14 MAÇ SONRA YENİLDİ
14 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Amed Sportif, 72 puanla bitime 2 hafta kala 2. sırayı yitirip 3. sıraya indi.
BANDIRMASPOR, 6 MAÇTIR GOL YEMİYOR
6 maçtır gol yemeyen ve 10 maçtır yenilmeyen Bandırmaspor, puanını 56'ya yükseltti ve yeniden 7. sıraya yükselmeyi başardı.
1. LİG'DE GELECEK HAFTA
Bandırmaspor, gelecek hafta Erzurumspor deplasmanına gidecek. Amed Sportif ise sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer
Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 84 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Amaral (Dk. 84 Mucahit Albayrak), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 90+1 Yusuf Can Esendemir), Emirhan Acar (Dk. 67 Oğuz Ceylan), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Dk. 87 Tarkan Serbest), Cem Üstündağ (Dk. 87 Hasani), Mehmet Murat Uçar, Traore (Dk. 65 Dia Saba), Mehmet Yeşil, Moreno (Dk. 69 Dimitrov), Afena-Gyan, Syrota, Diagne, Celal Hanalp
Goller: Dk. 60 Emirhan Acar, Dk. 63 Badji (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 39 Mehmet Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 49 Enes Aydın, Dk. 70 Oğuz Ceylan, Dk. 88 Arda Özçimen (Bandırmaspor), Dk. 73 Sinan Kurt, Dk. 87 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)
Amed Sportif, 39. dakikada Mehmet Uçar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Emirhan Acar ve 63. dakikada Amidou Badji kaydetti.
AMED SPORTİF, 14 MAÇ SONRA YENİLDİ
14 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Amed Sportif, 72 puanla bitime 2 hafta kala 2. sırayı yitirip 3. sıraya indi.
BANDIRMASPOR, 6 MAÇTIR GOL YEMİYOR
6 maçtır gol yemeyen ve 10 maçtır yenilmeyen Bandırmaspor, puanını 56'ya yükseltti ve yeniden 7. sıraya yükselmeyi başardı.
1. LİG'DE GELECEK HAFTA
Bandırmaspor, gelecek hafta Erzurumspor deplasmanına gidecek. Amed Sportif ise sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer
Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 84 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Amaral (Dk. 84 Mucahit Albayrak), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 90+1 Yusuf Can Esendemir), Emirhan Acar (Dk. 67 Oğuz Ceylan), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Dk. 87 Tarkan Serbest), Cem Üstündağ (Dk. 87 Hasani), Mehmet Murat Uçar, Traore (Dk. 65 Dia Saba), Mehmet Yeşil, Moreno (Dk. 69 Dimitrov), Afena-Gyan, Syrota, Diagne, Celal Hanalp
Goller: Dk. 60 Emirhan Acar, Dk. 63 Badji (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 39 Mehmet Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 49 Enes Aydın, Dk. 70 Oğuz Ceylan, Dk. 88 Arda Özçimen (Bandırmaspor), Dk. 73 Sinan Kurt, Dk. 87 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)