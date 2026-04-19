19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-1
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
1-163'
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
0-138'
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
1-1
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-0
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
0-138'
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-1
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
1-163'
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-3
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-3
19 Nisan
Nantes-Brest
1-1
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
0-0DA
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
4-2
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
1-026'
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
2-1
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
1-2
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Sebastian Hahn: "Çok iyi bir maç oldu"

Samsunspor Teknik Sorumlusu Sebastian Hahn, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

calendar 19 Nisan 2026 19:57
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor Teknik Sorumlusu Sebastian Hahn, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hahn, "Kendi evimizde 25 yıl aradan sonra böyle bir galibiyeti elde etmek çok önemliydi. Çok iyi bir maç oldu. Eksik olan bir şeyler vardı. Göstermek istediğimiz oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamamıştık. İkinci yarıya çok daha iyi başladık. Baskıları daha düzgün şekilde yapmaya başladık. Boşlukları güzel değerlendirdik ve 2 tane fantastik gol atarak galip geldik." dedi.

Sözlerine devam eden Sebastian Hahn, "Kesinlikle kupa maçını da kazanmak istiyoruz. Önümüzde oynamamzı gereken 3 maç var. En iyi şekilde Trabzonspor maçına odaklanmak istiyoruz. Fantastik bir taraftar grubumuz olacaktır o maçta. Bugünkü gibi zorlu bir maç olacaktır. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. O maça hazırlanmak için 2 günümüz var. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız." diye konuştu.

Beşiktaş'ı kendi sahalarında 25 yıl sonra yendiklerine dikkati çeken Hahn, "Beşiktaş'a karşı aldığımız galibiyet sebebiyle çok mutluyuz. Çünkü evimizde 25 yıl aradan sonra galip gelmek bizi mutlu etti. Taraftarımız da galibiyeti bekliyordu. İlk yarı kusursuz bir performans gösterdik diyemem ama ilk yarı bittikten sonra ikinci yarıya iyi enerjiyle başladık. İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık ve 2 fantastik gol attık." ifadelerini kullandı.

Hahn, ilk yarıdaki kötü oyundan sonra ikinci yarıya iyi başlamanın takımın durumunun iyi olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 56 31 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 47 30 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
