Sebastian Hahn: 'Çok iyi bir maç oldu'

Samsunspor Teknik Sorumlusu Sebastian Hahn, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Hahn, "Kendi evimizde 25 yıl aradan sonra böyle bir galibiyeti elde etmek çok önemliydi. Çok iyi bir maç oldu. Eksik olan bir şeyler vardı. Göstermek istediğimiz oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamamıştık. İkinci yarıya çok daha iyi başladık. Baskıları daha düzgün şekilde yapmaya başladık. Boşlukları güzel değerlendirdik ve 2 tane fantastik gol atarak galip geldik." dedi.



Sözlerine devam eden Sebastian Hahn, "Kesinlikle kupa maçını da kazanmak istiyoruz. Önümüzde oynamamzı gereken 3 maç var. En iyi şekilde Trabzonspor maçına odaklanmak istiyoruz. Fantastik bir taraftar grubumuz olacaktır o maçta. Bugünkü gibi zorlu bir maç olacaktır. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. O maça hazırlanmak için 2 günümüz var. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız." diye konuştu.



Beşiktaş'ı kendi sahalarında 25 yıl sonra yendiklerine dikkati çeken Hahn, "Beşiktaş'a karşı aldığımız galibiyet sebebiyle çok mutluyuz. Çünkü evimizde 25 yıl aradan sonra galip gelmek bizi mutlu etti. Taraftarımız da galibiyeti bekliyordu. İlk yarı kusursuz bir performans gösterdik diyemem ama ilk yarı bittikten sonra ikinci yarıya iyi enerjiyle başladık. İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık ve 2 fantastik gol attık." ifadelerini kullandı.



Hahn, ilk yarıdaki kötü oyundan sonra ikinci yarıya iyi başlamanın takımın durumunun iyi olduğunu gösterdiğini dile getirdi.



