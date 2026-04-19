19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-1
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
1-163'
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
0-138'
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
1-1
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-0
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
0-138'
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-1
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
1-163'
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-3
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-3
19 Nisan
Nantes-Brest
1-1
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
0-0DA
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
4-2
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
1-026'
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
2-1
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
1-2
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Enes Çelik: "Süper Lig için çalışmaya başlayacağız"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, şampiyonluğu ilan ettikleri Somaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2026 19:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Enes Çelik: 'Süper Lig için çalışmaya başlayacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bursaspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Somaspor'u 5-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Enes Çelik, "Ait olduğumuz Süper Lig'e takılmadan gelmek için biz yönetim kurulu olarak yarından itibaren çalışmaya başlayacağız" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın 1'inci Lige yükseldiği şampiyonluk maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Süper Lig için yarından itibaren çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "İki sene takılmadan çok şükür 1'inci Lig'e kadar geldik. İnşallah ait olduğumuz Süper Lig'e de yine takılmadan gelmek için biz yönetim kurulu olarak yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Ciddi raporlarımız var. Bol bol yabancı futbolcu izliyoruz bir aydır, devam edeceğiz izlemeye" diye konuştu.

'KÖTÜ GÜNLERDEN GÜZEL GÜNLERE GELDİK'

40 bin taraftarın oluşturduğu ve kendisinin yer aldığı koreografi için yeşil-beyazlı tribünlere teşekkür eden Çelik, "Yukarıdan daha iyi anlaşılıyor, üst kısımlardan. Bizim olduğumuz yerden net görülmedi ama ben özellikle koreografide 3-4 gün çalışan arkadaşlara, kulübün emekçilerine teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de medya mensuplarına, sizlere ediyorum. Her yere geldiniz, her yerde Bursaspor'u takip ettiniz, haberleri verdiniz. Kötü günlerden güzel günlere geldik. İnşallah bir daha kötülükleri görmeyiz. Hepiniz de hakkınız helal edin" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 56 31 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 47 30 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.