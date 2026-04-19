Çorum FK'den evinde kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Çorum FK, Sivasspor'u konuk etti.



Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.



Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Braian Samudio, 57. dakikada Fredy ve 80. dakikada Serdar Gürlerkaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 35. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Çorum FK, puanını 67'ye yükseltti ve 4. sırada konumlandı. Ligin bitimine 2 maç kalan Çorum FK'nin sezonu 3. sırada bitirme ihtimali devam ediyor.



50 puanda kalan Sivasspor ise 10. sırada konumlandı.



Ligin 37. haftasında Çorum FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Iğdır FK'yi ağırlayacak.



