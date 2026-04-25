25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
14:30
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-030'
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
16:00
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
0-130'
25 Nisan
Parma -Pisa
16:00
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
1-230'
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
14:30
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
0-1DA
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-1DA
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
16:00
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
14:30
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
15:00
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Galatasaray derbiye yıldızlarıyla hazır!

Galatasaray evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçti. Sarı- kırmızılılar son yıllarda derbi zaferlerine dünyaca ünlü yıldızlarıyla ulaştı. 2022-23 sezonundan bu yana Fenerbahçe'ye karşı lig, kupa ve Süper Kupa'da 8 maçta 5 galibiyet alırken yıldızlar öne çıktı.

25 Nisan 2026 13:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Mauro İcardi, 2022-23 sezonunda iki maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı. İcardi toplamda Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 3 gol, 2 asistle 5 gole direkt katkı sundu.

2024-2025 sezonunda Galatasaray'a transfer olan dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 derbi müsabakasında 2 gol, 2 asistle 4 gole doğrudan etki etti. Osimhen'in sahada olduğu 4 maçta Galatasaray, Fenerbahçe önünde 2 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı ve hiç yenilmedi. Leroy Sane de bu sezon sarı-lacivertlilere karşı ilk kez Kadıköy'de sahaya çıktı ve şık bir gol atarak sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.



ICARDİ İLE GALİBİYETLER

Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 3 gol atarken galibiyetlerde başrol oynadı. 2022-2023 sezonunda iki maçta da ezeli rakibini 3-0'lık skorlarla yenen Aslan'da Mauro İcardi 2 gol ve 1 asistle oynadı. Arjantinli yıldız forvet, 2023-2024 sezonunda da Süper Kupa'da golünü atmıştı.

RAMS PARK'TA 2 GOL

Sarı-kırmızlı takımda Nicolo Zaniolo da son dönemde derbilerde dikkat çekti. Şu anda İtalya'da Udinese'de kiralık oynayan İtalyan yıldız, 2022-2023 sezonunda RAMS Park'ta 3-0 kazanan Galatasaray'da 2 gol attı.

DRIES MERTENS İZ BIRAKTI

Cimbom'da son 4 sezonda birçok önemli yıldız Fenerbahçe derbisinde oynadı. Geçen sezonun sonunda futbolu bırakan Dries Mertens, derbilerdeki skor katkısıyla parladı. Sarı-lacivertlilere karşı 7 resmi maçta 4 gol ve 2 asistle 6 gole direkt etki eden Belçikalı isim, adından söz ettirdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
