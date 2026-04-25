Eyüpspor'dan sahasında hayati üç puan!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.



Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller; 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.



Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 28'e yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





38. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Savunmada Bedirhan'ın hatalı pasında araya giren Kozlowski ceza sahası içindeki Maxim'i gördü. Maxim'in pasında müsait durumda altıpasta topla buluşan Lungoyi'nin gelişine şutunda, kaleye giden meşin yuvarlağı Calegari son anda yatarak uzaklaştırdı.



43. dakikada sağdan Calegari'nin etkili ortasında penaltı noktası civarında Umut Bozok'un röveşatasında, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





62. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan Radu'nun savunmanın arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlara gitti. 1-0



65. dakikada ev sahibi 2. golünü buldu. Gaziantep FK atağında savunmada araya giren Calegari'nin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Umut Bozok, ceza yayı gerisine kadar ilerledikten sonra pasını Yao'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0



78. dakikada ikas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Savunmanın hatasının ardından ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Metehan Altunbaş'a aktardı. Bu oyuncunun gelişine uzak direğe plasesinde top filelere gitti: 3-0





Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Furkan Ürün, Mehmet Kısal



ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş (Dk. 87 Pintor), Taşkın İlter (Dk. 87 Onguene), Legowski, Radu (Dk. 66 Talha Ülvan), Yao (Dk. 77 Manga), Umut Bozok



Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado (Dk. 86 Perez), Kozlowski (Dk. 86. Melih Kabasakal), Maxim, Camara (Dk. 86 Gassama), Lungoyi, Bayo (Dk. 64 Draguş)



Goller: Dk. 62 Umut Bozok, Dk. 65 Yao, Dk. 78 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor)



Sarı kartlar: Dk. 23 Sorescu, Dk. 36 Lungoyi (Gaziantep FK), Dk. 66 Yao, Dk. 89 Manga (ikas Eyüpspor)



