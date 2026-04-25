25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
3-2
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
2-043'
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
1-0
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
0-243'
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-1
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
2-053'
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
0-047'
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
0-086'
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-3
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
1-184'
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
1-286'
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
2-084'
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
3-484'
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
2-055'
25 Nisan
West Ham United-Everton
1-056'
25 Nisan
Wolves-Tottenham
0-054'
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
2-1
25 Nisan
Getafe-Barcelona
0-1DA
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Eyüpspor'dan sahasında hayati üç puan!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

25 Nisan 2026 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 16:40
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller; 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 28'e yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

38. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Savunmada Bedirhan'ın hatalı pasında araya giren Kozlowski ceza sahası içindeki Maxim'i gördü. Maxim'in pasında müsait durumda altıpasta topla buluşan Lungoyi'nin gelişine şutunda, kaleye giden meşin yuvarlağı Calegari son anda yatarak uzaklaştırdı.

43. dakikada sağdan Calegari'nin etkili ortasında penaltı noktası civarında Umut Bozok'un röveşatasında, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

62. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan Radu'nun savunmanın arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlara gitti. 1-0

65. dakikada ev sahibi 2. golünü buldu. Gaziantep FK atağında savunmada araya giren Calegari'nin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Umut Bozok, ceza yayı gerisine kadar ilerledikten sonra pasını Yao'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0

78. dakikada ikas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Savunmanın hatasının ardından ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Metehan Altunbaş'a aktardı. Bu oyuncunun gelişine uzak direğe plasesinde top filelere gitti: 3-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Furkan Ürün, Mehmet Kısal 

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş (Dk. 87 Pintor), Taşkın İlter (Dk. 87 Onguene), Legowski, Radu (Dk. 66 Talha Ülvan), Yao (Dk. 77 Manga), Umut Bozok

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado (Dk. 86 Perez), Kozlowski (Dk. 86. Melih Kabasakal), Maxim, Camara (Dk. 86 Gassama), Lungoyi, Bayo (Dk. 64 Draguş)

Goller: Dk. 62 Umut Bozok, Dk. 65 Yao, Dk. 78 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Sorescu, Dk. 36 Lungoyi (Gaziantep FK), Dk. 66 Yao, Dk. 89 Manga (ikas Eyüpspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 11 11 41 42 38
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 31 4 12 15 21 57 24
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
