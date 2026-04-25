25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-024'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-025'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-022'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-165'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Erokspor, Amed'in kaybını bekleyecek

Trendyol Süper Lig'e doğrudan yükselmek isteyen Esenler Erokspor, 37. hafta maçında kazanır, Amed puan kaybederde dileği gerçekleşecek.

calendar 25 Nisan 2026 15:14
Haber: AA
Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK'den sonra Süper Lig'e doğruda yükselecek ikinci takım, yarınki 37. hafta mücadelelerinin ardından belli olabilir.

Trendyol 1. Lig'de bugünkü 3 karşılaşmayla başlayacak 37. haftada ilk 2 ve play-off iddiası bulunan ekiplerin maçları saat 16.00'da oynanacak.

Erzurumspor FK'nin Süper Lig vizesi aldığı ligde, doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip için 73 puanlı Esenler Erokspor ve 72 puana sahip Amed Sporit Faaliyetler çekişiyor.

Yarın SMS Grup Sarıyer'e konuk olacak Esenler Erokspor, haftayı 3 puanla kapatması halinde hedefine bir adım daha yaklaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ise Sipay Bodrum FK ile Diyarbakır'da karşılaşacak.

Esenler Erokspor, yarın sahadan 3 puanla ayrılması ve Amed Sportif Faaliyetler'in galip gelememesi halinde son hafta öncesinde Süper Lig vizesi alacak 2. takım olacak.

GÖZLER PLAY-OFF MÜCADELERİNDE 

Ligi üçüncü bitirecek ekibin doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde, üçüncüyü takip eden 4 takım play-off vizesi alacak. Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK'nin play-off oynamayı garantilediği ligde 59 puanlı Atko Group Pendikspor ve 56 puan toplayan Özbeyli Bandırmaspor play-off barajında yer alıyor.

Bu takımları takip eden 54 puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 52 puanı bulunan Manisa FK ile 50 puanlı Özbelsan Sivasspor play-off 7. sıra için galip gelip, rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Ligde Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından Serikspor'un da geçen hafta düşmesi kesinleşti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
