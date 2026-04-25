Erokspor, Amed'in kaybını bekleyecek

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK'den sonra Süper Lig'e doğruda yükselecek ikinci takım, yarınki 37. hafta mücadelelerinin ardından belli olabilir.



Trendyol 1. Lig'de bugünkü 3 karşılaşmayla başlayacak 37. haftada ilk 2 ve play-off iddiası bulunan ekiplerin maçları saat 16.00'da oynanacak.



Erzurumspor FK'nin Süper Lig vizesi aldığı ligde, doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip için 73 puanlı Esenler Erokspor ve 72 puana sahip Amed Sporit Faaliyetler çekişiyor.



Yarın SMS Grup Sarıyer'e konuk olacak Esenler Erokspor, haftayı 3 puanla kapatması halinde hedefine bir adım daha yaklaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ise Sipay Bodrum FK ile Diyarbakır'da karşılaşacak.



Esenler Erokspor, yarın sahadan 3 puanla ayrılması ve Amed Sportif Faaliyetler'in galip gelememesi halinde son hafta öncesinde Süper Lig vizesi alacak 2. takım olacak.



GÖZLER PLAY-OFF MÜCADELERİNDE



Ligi üçüncü bitirecek ekibin doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde, üçüncüyü takip eden 4 takım play-off vizesi alacak. Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK'nin play-off oynamayı garantilediği ligde 59 puanlı Atko Group Pendikspor ve 56 puan toplayan Özbeyli Bandırmaspor play-off barajında yer alıyor.



Bu takımları takip eden 54 puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 52 puanı bulunan Manisa FK ile 50 puanlı Özbelsan Sivasspor play-off 7. sıra için galip gelip, rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.



Ligde Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından Serikspor'un da geçen hafta düşmesi kesinleşti.



