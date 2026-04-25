25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-090'
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-022'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-023'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-020'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-163'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Babasının isteğiyle başladığı karatede Türkiye şampiyonu oldu

Elazığlı 13 yaşındaki Ali Akif Kaymaz, başta zorlanarak başladığı karatede azim ve destekle Türkiye şampiyonu oldu.

25 Nisan 2026 15:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Babasının isteğiyle başladığı karatede Türkiye şampiyonu oldu
Elazığ'da yaşayan 13 yaşındaki Ali Akif Kaymaz, babasının yönlendirmesiyle başladığı karatede Türkiye şampiyonu oldu.

Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Ali Akif, karate sporuna 4 yıl önce babası Fuat Kaymaz'ın yönlendirmesiyle başladı.

İlk başlarda zorlandığı için antrenmanlara ağlayarak giden Ali Akif Kaymaz, ailesi ve antrenörünün desteğiyle Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kendini geliştirerek katıldığı il ve bölge turnuvalarında birçok derece elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ali Akif, geçen yıl katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye ikincisi oldu.

Çalışmalarında hedef büyüten Ali Akif Kaymaz, 23-29 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Yeşilay Metin Demir Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

- "Türkiye şampiyonasında hiçbir maçımda yenilmedim"

Ali Akif Kaymaz, AA muhabirine, babasının yönlendirmesiyle başladığı karatede ilk başlarda zorlandığını söyledi.

Zamanla karateyi sevdiğini belirten Kaymaz, "Salona geldikçe bu sporu sevmeye başladım. Hocam da bana çok destek oldu. Bu sayede devam ettim. İl ve bölgede derecelerim oldu. Sonra Türkiye derecesi yapmayı düşündüm." dedi.

İlk katıldığı Türkiye şampiyonasında ikincilik elde ettiğini anlatan Ali Akif, bu yıl ise Türkiye şampiyonasında birinci olduğunu dile getirdi.

Ali Akif Kaymaz, "Ağlayarak başladığım sporda Türkiye şampiyonu oldum. Hedeflerim de büyüdü. Haldun Alagaş ve Eray Şamdan gibi Türk karate sporuna katkı sağlayan sporcular gibi olmak istiyorum." diye konuştu.

Sporun hayatını olumlu yönde etkilediğini dile getiren Ali Akif, haftanın 4 günü antrenman yaptığını, bu süreçte düzenli hareket etmeye başladığını, derslerinde de daha başarılı olduğunu ifade etti.

"En son gittiğim Türkiye şampiyonasında hiçbir maçımda yenilmedim ve bu yenilmezliği devam ettirmek istiyorum. Bunun için de çalışmalarımı sürdürüyorum." diyen Kaymaz, milli sporcu olmak ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini sözlerine ekledi.

- "Yeteneğini ilk günden fark ettik"

Antrenör Veysel Sarıgül de Ali Akif Kaymaz'ın ilk başladığında isteksiz bir sporcu olduğunu ancak zamanla büyük gelişim gösterdiğini söyledi.

Ali Akif'in yeteneğini ilk günden fark ettiklerini ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Başlangıçta antrenmanlara isteksiz katılıyordu ancak zamanla karateyi sevdi ve kendini geliştirdi. Yeteneğini ilk günden fark ettik. Bu konuda ailesi de çok destek oldu. 7-8 ay gibi bir süre sonra sporda enerjiyi yakaladı. Ondan sonra her geçen gün karateye olan ilgisi arttı. Bölge ve il müsabakalarında çok sayıda madalya kazandı. Ardından Türkiye şampiyonasına ciddi bir hazırlık süreci geçirdi. Türkiye şampiyonasında tüm maçlarını kazanarak birinci oldu. Bundan sonraki hedefimiz milli takıma girerek uluslararası arenada ülkemizi temsil etmesi."

Baba Fuat Kaymaz ise oğlunun ilk başlarda spora gitmek istemediğini belirtti.

Oğlunu ısrarla antrenmanlara götürdüğünü anlatan Kaymaz, "4 yıl boyunca istememesi ve ağlamasına rağmen antrenmanlara götürdüm. Spor salonunda 2-3 saat bekledim. Antrenmanlarını yaptı. Sağ olsun Veysel hocam bize bu konuda çok destek verdi. Zamanla sporu sevdi ve başarılı oldu. Bugün Türkiye şampiyonu olması bizim için büyük gurur." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
