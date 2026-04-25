Babasının isteğiyle başladığı karatede Türkiye şampiyonu oldu

Elazığ'da yaşayan 13 yaşındaki Ali Akif Kaymaz, babasının yönlendirmesiyle başladığı karatede Türkiye şampiyonu oldu.



Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Ali Akif, karate sporuna 4 yıl önce babası Fuat Kaymaz'ın yönlendirmesiyle başladı.



İlk başlarda zorlandığı için antrenmanlara ağlayarak giden Ali Akif Kaymaz, ailesi ve antrenörünün desteğiyle Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kendini geliştirerek katıldığı il ve bölge turnuvalarında birçok derece elde etti.



Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ali Akif, geçen yıl katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye ikincisi oldu.



Çalışmalarında hedef büyüten Ali Akif Kaymaz, 23-29 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Yeşilay Metin Demir Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.



- "Türkiye şampiyonasında hiçbir maçımda yenilmedim"



Ali Akif Kaymaz, AA muhabirine, babasının yönlendirmesiyle başladığı karatede ilk başlarda zorlandığını söyledi.



Zamanla karateyi sevdiğini belirten Kaymaz, "Salona geldikçe bu sporu sevmeye başladım. Hocam da bana çok destek oldu. Bu sayede devam ettim. İl ve bölgede derecelerim oldu. Sonra Türkiye derecesi yapmayı düşündüm." dedi.



İlk katıldığı Türkiye şampiyonasında ikincilik elde ettiğini anlatan Ali Akif, bu yıl ise Türkiye şampiyonasında birinci olduğunu dile getirdi.



Ali Akif Kaymaz, "Ağlayarak başladığım sporda Türkiye şampiyonu oldum. Hedeflerim de büyüdü. Haldun Alagaş ve Eray Şamdan gibi Türk karate sporuna katkı sağlayan sporcular gibi olmak istiyorum." diye konuştu.



Sporun hayatını olumlu yönde etkilediğini dile getiren Ali Akif, haftanın 4 günü antrenman yaptığını, bu süreçte düzenli hareket etmeye başladığını, derslerinde de daha başarılı olduğunu ifade etti.



"En son gittiğim Türkiye şampiyonasında hiçbir maçımda yenilmedim ve bu yenilmezliği devam ettirmek istiyorum. Bunun için de çalışmalarımı sürdürüyorum." diyen Kaymaz, milli sporcu olmak ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini sözlerine ekledi.



- "Yeteneğini ilk günden fark ettik"



Antrenör Veysel Sarıgül de Ali Akif Kaymaz'ın ilk başladığında isteksiz bir sporcu olduğunu ancak zamanla büyük gelişim gösterdiğini söyledi.



Ali Akif'in yeteneğini ilk günden fark ettiklerini ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:



"Başlangıçta antrenmanlara isteksiz katılıyordu ancak zamanla karateyi sevdi ve kendini geliştirdi. Yeteneğini ilk günden fark ettik. Bu konuda ailesi de çok destek oldu. 7-8 ay gibi bir süre sonra sporda enerjiyi yakaladı. Ondan sonra her geçen gün karateye olan ilgisi arttı. Bölge ve il müsabakalarında çok sayıda madalya kazandı. Ardından Türkiye şampiyonasına ciddi bir hazırlık süreci geçirdi. Türkiye şampiyonasında tüm maçlarını kazanarak birinci oldu. Bundan sonraki hedefimiz milli takıma girerek uluslararası arenada ülkemizi temsil etmesi."



Baba Fuat Kaymaz ise oğlunun ilk başlarda spora gitmek istemediğini belirtti.



Oğlunu ısrarla antrenmanlara götürdüğünü anlatan Kaymaz, "4 yıl boyunca istememesi ve ağlamasına rağmen antrenmanlara götürdüm. Spor salonunda 2-3 saat bekledim. Antrenmanlarını yaptı. Sağ olsun Veysel hocam bize bu konuda çok destek verdi. Zamanla sporu sevdi ve başarılı oldu. Bugün Türkiye şampiyonu olması bizim için büyük gurur." ifadelerini kullandı.



