Transferde çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme adına planlarını hızlandırıyor.
Hücum hattına takviye hedefleyen siyah beyazlılar, Romelu Lukaku'yu yakından takip ediyor. Napoli'ye veda etmesi beklenen 32 yaşındaki Belçikalı forvet için Beşiktaş önemli adaylardan biri olarak göze çarpıyor.
ŞAMPİYONLUK KADROSU
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, bu doğrultuda tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk kadrosunun kurulması amaçlanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da devamlı temas halinde olan yönetim, kadro kalitesini artıracak isimlere yönelecek. Lukaku, Beşiktaş'ın en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkacak. Yaz döneminde Belçikalı golcü için resmi temaslar kurulacak, transfer hamleleri yapılacak.
LUKAKU'YA DETAYLI İNCELEME
Napoli'de bu sezon hem sakatlık sıkıntısı hem de Teknik Direktör Antonio Conte ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Romelu Lukaku, transfer tekliflerini bekliyor. Ancak Beşiktaş yönetimi Lukaku'nun sağlık raporlarını detaylıca inceleyecek. En ufak bir olumsuzluk istenmiyor.
Beşiktaş'tan Lukaku için titiz plan!
Beşiktaş, şampiyonluk kadrosu için Romelu Lukaku'yu gündemine aldı; Napoli'den ayrılması beklenen yıldız golcü için temaslar hazırlanıyor. Sağlık raporları ise en ince detayına kadar incelenecek, en küçük riskte geri adım atılacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'de 100 milyon dolarlık proje!
-
9
Galatasaray'dan Victor Osimhen için savunma!
-
8
Beşiktaş'tan Almanya çıkarması; üç isim için harekat başladı
-
7
Arda Güler'e ilk telefon Montella'dan
-
6
Rockets, Alperen'in "double double"ına rağmen Lakers'a kaybetti
-
5
Galatasaray'ın Manchester United'dan hedefi!
-
4
Michael Eneramo, hayatını kaybetti
-
3
Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
-
2
El Karouani Beşiktaş yolunda: 3 yıllık anlaşma masada
-
1
Real Madrid'e 90+4'te büyük şok!
- 14:29 Galatasaray'da Yunus Akgün etkisi!
- 14:16 Beşiktaş'tan Lukaku için titiz plan!
- 14:04 Trabzonspor'lu Andre Onana krizi büyüyor
- 13:57 Galatasaray derbiye yıldızlarıyla hazır!
- 13:45 Beşiktaş için kader yolu: Türkiye Kupası
- 13:40 Fenerbahçe'den derbi çıkışı: "Hak ve adalet sınanacak"
- 13:23 Galatasaray'ın Manchester United'dan hedefi!
- 13:16 Galatasaray yarım saatte, Fenerbahçe 15 dakikada avlıyor!
- 13:07 Cerny son haftalarda kayıplarda!
- 12:53 600 milyon euro'luk derbi: Galatasaray - Fenerbahçe
- 12:48 Galatasaray'a UEFA'dan rekor ödeme: 60 milyon euro
- 12:42 Kupa beyi Beşiktaş
- 12:39 Fenerbahçe'den hakem tepkisi: "Geç kalmadınız mı?"
- 12:31 Beşiktaş'ta El Bilal Toure harekatı
- 12:13 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Sporx YouTube'da
- 12:10 Beşiktaş'a seri başı müjdesi
- 12:00 Finallerin takımı Galatasaray!
- 11:47 Beşiktaş'ta savunmanın kilidi sonunda çözüldü
- 11:36 Okan Buruk: "Kol'u bırak, gole bak!"
- 11:32 Rockets, Alperen'in "double double"ına rağmen Lakers'a kaybetti
- 11:28 Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması!
- 11:14 Orkun Kökçü, Avrupa devlerine kapıyı kapattı
- 11:01 Domenico Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!
- 10:53 Fenerbahçe'de derbiye dev prim!
- 10:53 Trabzonspor'un yeni scout transferi Arjantin'den
- 10:52 Galatasaray'ın derbi şifresi: Liverpool
- 10:51 Beşiktaş'ta Oh performansı ile rakiplerinin önüne geçti
- 10:44 Dursun Özbek'ten derbi hakemi için tepki!
- 10:25 Spor yazarlarından derbi öncesi değerlendirme
- 10:14 El Karouani Beşiktaş yolunda: 3 yıllık anlaşma masada
- 09:36 Beşiktaş'tan Almanya çıkarması; üç isim için harekat başladı
- 09:26 Galatasaray'ın transfer kozu: İlkay Gündoğan
- 02:18 Yuki Tsunoda'dan İstanbul'da baklava molası
- 00:13 Real Madrid'e 90+4'te büyük şok!
- 23:56 Nottingham Forest, Sunderland'e gol oldu yağdı
- 23:42 Napoli'den dört gollü net galibiyet!
- 23:36 Romulo attı, Leipzig üç golle kazandı
- 23:28 Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu
- 23:15 Emre Belözoğlu'ndan hakem tepkisi: "Facia!"
- 23:12 Nuri Şahin: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
- 22:57 Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı!
- 22:41 Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
- 22:21 Monaco, evinde Barcelona'yı yendi; son play-off biletini kaptı!
- 22:10 Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
- 22:07 Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş'tan bronz madalya
- 21:58 RAMS Başakşehir evinde gol oldu yağdı!
- 21:24 Ziraat Bankkart, Galatasaray karşısında avantajı yakaladı!
- 21:17 TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı
- 21:02 Fenerbahçe Beko, Manisa Basket deplasmanında hata yapmadı!
- 20:36 Milli halterci Büşra Çan, Avrupa altıncı oldu
- 20:17 Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- 20:06 Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu'ndan gümüş madalya!
- 19:29 Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!
- 19:19 Carlos Alcaraz, Roland Garros'tan çekildi
- 19:17 Kayserispor'da yönetime el konuldu!
- 18:50 Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: "Her şeyimizi ortaya koymalıyız"
- 18:19 Nick Warburton: "Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek"
- 18:05 Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz'dam bronz madalya
- 17:56 Manchester United'dan çifte transfer hamlesi
- 17:41 Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
Nottingham Forest, Sunderland'e gol oldu yağdı
Napoli'den dört gollü net galibiyet!
Romulo attı, Leipzig üç golle kazandı
Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!
Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: "Her şeyimizi ortaya koymalıyız"
Nick Warburton: "Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek"
Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
Jose Mourinho için Real Madrid gelişmesi!
Michael Carrick'ten geleceği için açıklama
'Lanet takım': 107 günün öyküsü!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20