Beşiktaş'tan Lukaku için titiz plan!

Transferde çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme adına planlarını hızlandırıyor.



Hücum hattına takviye hedefleyen siyah beyazlılar, Romelu Lukaku'yu yakından takip ediyor. Napoli'ye veda etmesi beklenen 32 yaşındaki Belçikalı forvet için Beşiktaş önemli adaylardan biri olarak göze çarpıyor.



ŞAMPİYONLUK KADROSU



Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, bu doğrultuda tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk kadrosunun kurulması amaçlanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da devamlı temas halinde olan yönetim, kadro kalitesini artıracak isimlere yönelecek. Lukaku, Beşiktaş'ın en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkacak. Yaz döneminde Belçikalı golcü için resmi temaslar kurulacak, transfer hamleleri yapılacak.



LUKAKU'YA DETAYLI İNCELEME



Napoli'de bu sezon hem sakatlık sıkıntısı hem de Teknik Direktör Antonio Conte ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Romelu Lukaku, transfer tekliflerini bekliyor. Ancak Beşiktaş yönetimi Lukaku'nun sağlık raporlarını detaylıca inceleyecek. En ufak bir olumsuzluk istenmiyor.







