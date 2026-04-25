25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
Verona-Lecce
21:45
Lyon-Auxerre
3-2
Angers-PSG
20:00
Toulouse-AS Monaco
22:05
Feyenoord-FC Groningen
2-044'
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
NAC Breda-Ajax
21:00
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
Parma -Pisa
1-0
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
Darmstadt-Elversberg
21:30
Tondela-Nacional
0-244'
Benfica-Moreirense
20:00
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
FC Rostov-FC Orenburg
0-1
Samara-Lokomotiv Moscow
2-054'
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
Bologna-Roma
19:00
M.City-Southampton
19:15
Kayserispor-Rizespor
0-048'
Wolfsburg-Mönchengladbach
0-087'
Göztepe-Antalyaspor
20:00
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
A.Demirspor-Ümraniye
1-3
Augsburg-E. Frankfurt
1-186'
FC Köln-Leverkusen
1-288'
FC Heidenheim-St. Pauli
2-085'
Mainz 05-Bayern Munih
3-485'
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
Fulham-Aston Villa
1-0
Liverpool-C.Palace
2-056'
West Ham United-Everton
1-057'
Wolves-Tottenham
0-055'
Arsenal-Newcastle
19:30
Alaves-Mallorca
2-1
Getafe-Barcelona
0-1DA
Valencia-Girona
19:30
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Ümraniye, Adana'da son dakikalarda coştu

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

25 Nisan 2026 18:05
Haber: Sporx.com
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. 

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 3-1 kazandı. 

Mücadelede ilk golü, 3. dakikada Adana Demirspor'dan Ahmet Bolat attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ümraniyespor, 45+3'te Talha Bartu Özdemir ile skoru 1-1'e getirdi. 

İlk yarı beraberlikle sonuçlanırken Ümraniyespor, 87'de Doruk Ertuğrul ve 90+4'te Jurgen Bardhi ile bulduğu gollerle skoru 3-1'e getirdi ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı. 

Öte yandan 79. dakikada Adana Demirspor'dan Enes Demirtaş, rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 46 puana ulaştı. Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor ise -54 puanda kaldı. 

Ligin son haftasında Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Adana Demirspor ise deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 11 11 41 42 38
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 31 4 12 15 21 57 24
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
