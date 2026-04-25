Bayern Münih bu kez 3-0'dan geri döndü!

Bayern Münih, 'comeback challenge'a devam ediyor.



⚽️52' Mainz 3-0 Bayern Münih

⚽️53' Mainz 3-1 Bayern Münih

⚽️73' Mainz 3-2 Bayern Münih

⚽️80' Mainz 3-3 Bayern Münih

⚽️83' Mainz 3-4 Bayern Münih



Almanya 1. Bundesliga'nın 31. haftasında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 4-3'lük skorla kazandı.Mainz, 15. dakikada Dominik Kohr, 29. dakikada Paul Nebel ve 45+2. dakikada Sheraldo Becker ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Bayern Münih, 53. dakikada Nicolas Jackson, 73. dakikada Michael Olise, 80. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Harry Kane'in golleriyle 30 dakikada geri dönüp kazandı.Ligdeki gol sayısını 113'e çıkartıp rekorunu geliştiren Bayern Münih, puanını 82'ye çıkardı.Mainz ise 34 puanda kaldı.Bayern Münih, gelecek hafta Heidenheim'i konuk edecek. Mainz ise St. Pauli deplasmanına gidecek.