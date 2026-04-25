23 yaş altı raftingcilerden bronz madalya

25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
3-2
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
2-040'
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
1-0
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
0-240'
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-1
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
1-050'
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
0-0DA
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
0-083'
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-3
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
1-182'
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
1-283'
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
2-081'
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
3-381'
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
2-052'
25 Nisan
West Ham United-Everton
1-053'
25 Nisan
Wolves-Tottenham
0-051'
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
2-1
25 Nisan
Getafe-Barcelona
0-1DA
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

25 Nisan 2026 17:47
Haber: AA
23 Yaş Altı Rafting Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Pau kentindeki organizasyonda, bugün 23 yaş altı sprint kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Milli sporcular, yarışlar sonunda bronz madalya elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 11 11 41 42 38
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 31 4 12 15 21 57 24
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
