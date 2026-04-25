25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-024'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-025'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-022'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-165'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi teknik adamların derbi karnesi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ile Domenico Tedesco'nun derbi karneleri mercek altına alındı.

calendar 25 Nisan 2026 15:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde Okan Buruk derbilerde 10, Domenico Tedesco ise 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını önemli derecede etkileyecek derbi, 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

- Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı performansı

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik adamlığını yaptığı dönemde Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkati çekti.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 7 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez ağları sarsarken, 6 golü kalesinde gördü.

- Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı performansı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı derbilerde üstünlük sağladı.

Buruk'un öğrencileri, siyah-beyazlılara karşı 8 lig ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Siyah-beyazlılara karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 11 kez ağları sarstı ve 14 golü kalesinde gördü.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan derbi maçlarda 10 kez galibiyet sevinci yaşadı.

- Diğer takımların başındaki Okan Buruk

Okan Buruk, Galatasaray haricinde teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye 12 kez rakip oldu.

Buruk, daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile 11'i Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası olmak üzere 12 kez karşılaştı.

Okan Buruk'un takımları, lig müsabakalarında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

52 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan final maçını kazanma başarısı gösterdi.

- Tedesco'nun Galatasaray'a karşı karnesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında 2 Galatasaray derbisine çıktı.

Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe karşı birer lig ve TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. Ligdeki maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, Süper Kupa'da ise rakibini 2-0 yendi.

- Tedesco'nun Beşiktaş'a karşı karnesi

İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a 3 kez rakip oldu.

Siyah-beyazlılara karşı çıktığı 2 lig maçını da kazanan Tedesco'nun öğrencileri, Türkiye Kupası'nda oynadıkları karşılaşmadan ise 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Tedesco'nun yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu maçlarda 5 kez ağları sarsarken, 4 golü kalesinde gördü.

Domenico Tedesco, böylece derbilerde 3 galibiyetle sahadan ayrıldı.

- Tedesco, Schalke 04'ün başında 2 kez Galatasaray'a rakip oldu

Domenico Tedesco, Almanya ekibi Schalke 04'ün teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Galatasaray ile 2 kez karşılaştı.

Tedesco'nun yönetimindeki Schalke 04, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında sarı-kırmızılıların 2 kez rakibi oldu.

Deplasmandaki maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, iç sahadaki maçtan ise 2-0 galip ayrıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.