25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
14:30
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-030'
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
16:00
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
0-130'
25 Nisan
Parma -Pisa
16:00
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
1-230'
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
14:30
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
0-1DA
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-1DA
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
16:00
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
14:30
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
15:00
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Galatasaray yarım saatte, Fenerbahçe 15 dakikada avlıyor!

Galatasaray ilk 30 dakika ağları 22 kez sarsarken, Fenerbahçe en çok (14) bu sürede gol yedi. Sarı-lacivertliler 61-75 arasında fileleri 12 defa bulurken Sarı kırmızılılar ise 8 gol gördü.

calendar 25 Nisan 2026 13:16
Galatasaray yarım saatte, Fenerbahçe 15 dakikada avlıyor!
Sezonun maçında Galatasaray ve Fenerbahçe yarın kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar zirvede farkı açıp şampiyonluk yolunda en büyük engelini aşmayı hedeflerken Sarı lacivertliler de kazanarak ezeli rakibinden uzaklaşmak istemiyor. Bu sezonki karnesiyle adından söz ettiren iki takımı Sabah Spor analiz etti. 

- Galatasaray savunmasıyla ve kalecisiyle fark yaratıyor. 23 golle ligin en az gol yiyen takımı olan cimbom, aynı zamanda ağları en fazla sarsan (69) ekibi durumunda. 

- Fenerbahçe ligin en çok gol atan (30) ikinci kulübü olurken ağlarında da en az gol gören kulüp olarak 3 numarada bulunuyor.

- Yenen ve atılan gol dakikalarında ters orantı söz konusu. Galatasaray, ilk yarım saatte 22 gol kaydederken Fenerbahçe, bu sürede ağlarında 14 gole engel olamadı.

- Sarı-lacivertli ekip, 61-75 dakikalar arasında rakip filelere 12 gol bırakırken sarı kırmızılılar ise en çok golü (8) söz konusu bu 15 dakika zarfında yemesi dikkat çekti.

FENERBAHÇE DIŞARIDAN RAKİP TANIMIYOR

- Penaltısız gol beklentisinde 58.7 ile G.Saray ligin 1 numarasına yerleşirken F.Bahçe 51.7 karnesiyle üçüncü basamakta.

- Rakip kalede atağı bitirme noktasında iki takım da birbiriyle yarışıyor. Aslan 14.1'lik karnesiyle zirvede, Kanarya ise 13.12'lik değeriyle ön plana çıkıyor.

- Ceza sahası dışından Fenerbahçe rakip tanımıyor. Sarı lacivertliler, uzaktan attığı 9 golle lider durumda bulunuyor. Galatasaray ise ağları bu şekilde 4 kez sarstı ve 10'uncu sırada. 

CİMBOM HAVA YOLLARI

Hava topu mücadelesinde Cimbom'un uzunları fırsat vermiyor. Sarı-kırmızılılar, %56'lık kazanma değeriyle 1 numara. Fenerbahçe ise bu istatistikte yüzde 52 ile 4'üncü sırada.

- Öne geçilen maçlarda Aslan ligde 4 puan bıraktı. Sarı lacivertlilerde ise durum terse işliyor. İlk golü bulduğu maçlarda sarı-lacivertliler, 12 puanı çimlere gömdü ve hüsran yaşadı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
