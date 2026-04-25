Galatasaray yarım saatte, Fenerbahçe 15 dakikada avlıyor!

Sezonun maçında Galatasaray ve Fenerbahçe yarın kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar zirvede farkı açıp şampiyonluk yolunda en büyük engelini aşmayı hedeflerken Sarı lacivertliler de kazanarak ezeli rakibinden uzaklaşmak istemiyor. Bu sezonki karnesiyle adından söz ettiren iki takımı Sabah Spor analiz etti.



- Galatasaray savunmasıyla ve kalecisiyle fark yaratıyor. 23 golle ligin en az gol yiyen takımı olan cimbom, aynı zamanda ağları en fazla sarsan (69) ekibi durumunda.



- Fenerbahçe ligin en çok gol atan (30) ikinci kulübü olurken ağlarında da en az gol gören kulüp olarak 3 numarada bulunuyor.



- Yenen ve atılan gol dakikalarında ters orantı söz konusu. Galatasaray, ilk yarım saatte 22 gol kaydederken Fenerbahçe, bu sürede ağlarında 14 gole engel olamadı.



- Sarı-lacivertli ekip, 61-75 dakikalar arasında rakip filelere 12 gol bırakırken sarı kırmızılılar ise en çok golü (8) söz konusu bu 15 dakika zarfında yemesi dikkat çekti.



FENERBAHÇE DIŞARIDAN RAKİP TANIMIYOR



- Penaltısız gol beklentisinde 58.7 ile G.Saray ligin 1 numarasına yerleşirken F.Bahçe 51.7 karnesiyle üçüncü basamakta.



- Rakip kalede atağı bitirme noktasında iki takım da birbiriyle yarışıyor. Aslan 14.1'lik karnesiyle zirvede, Kanarya ise 13.12'lik değeriyle ön plana çıkıyor.



- Ceza sahası dışından Fenerbahçe rakip tanımıyor. Sarı lacivertliler, uzaktan attığı 9 golle lider durumda bulunuyor. Galatasaray ise ağları bu şekilde 4 kez sarstı ve 10'uncu sırada.



CİMBOM HAVA YOLLARI



Hava topu mücadelesinde Cimbom'un uzunları fırsat vermiyor. Sarı-kırmızılılar, %56'lık kazanma değeriyle 1 numara. Fenerbahçe ise bu istatistikte yüzde 52 ile 4'üncü sırada.



- Öne geçilen maçlarda Aslan ligde 4 puan bıraktı. Sarı lacivertlilerde ise durum terse işliyor. İlk golü bulduğu maçlarda sarı-lacivertliler, 12 puanı çimlere gömdü ve hüsran yaşadı.







