25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
14:30
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-030'
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
16:00
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
0-130'
25 Nisan
Parma -Pisa
16:00
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
1-230'
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
14:30
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
0-1DA
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-1DA
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
16:00
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
14:30
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
15:00
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

600 milyon euro'luk derbi: Galatasaray - Fenerbahçe

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadele, yaklaşık 600 milyon euroluk kadro değeriyle Süper Lig tarihinin en pahalı derbilerinden biri olmaya hazırlanıyor.

calendar 25 Nisan 2026 12:53 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 13:01
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak derbi, yalnızca haftanın değil sezonun da en kritik karşılaşmalarından biri olmaya aday görünüyor.

Toplam kadro değeri yaklaşık 600 milyon euroya ulaşan iki takımın maçı, lig tarihinin en değerli derbilerinden biri olması bekleniyor. Derbi öncesi kadrolara bakıldığında Galatasaray'ın toplam kadro değeri 345 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Fenerbahçe'nin toplam kadro değeri ise 248 milyon euro olarak öne çıkıyor. Oyuncu başına ortalama piyasa değeri açısından da sarı-kırmızılı ekip rakibinin önünde yer alıyor. 

EN DEĞERLİ İSİM OSIMHEN 

Galatasaray'da ortalama piyasa değeri 11.89 milyon euro seviyesindeyken, Fenerbahçe'de bu rakam 8.85 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

Takımların yaş ortalamaları da birbirine yakın bir görüntü sergiliyor. Galatasaray'ın yaş ortalaması 26.9, Fenerbahçe'nin ise 27.4 olarak kayıtlarda geçiyor. Galatasaray'ın kadrosundaki en değerli isimlere bakıldığında Victor Osimhen, 75 milyon euro ile listenin zirvesinde yer alıyor. Onu 26 milyon euro ile Barış Alper Yılmaz takip ediyor. Noa Lang ve Wilfried Singo 25 milyon euro, Sane ile Sara ise 22 milyon euro ile öne çıkan isimler.

ARA TRANSFERDE DÜŞTÜ

Fenerbahçe cephesinde ise 28 milyon euro piyasa değeriyle Matteo Guendouzi ilk sırada yer alıyor. Kerem Aktürkoğlu 22 milyon euro ile dikkat çekerken, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif 18 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Marco Asensio ve İsmail Yüksek ise 15 milyon euro piyasa değerleriyle öne çıkan diğer isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin kadro değeri, özellikle kış transfer döneminde yaşanan ayrılıkların ardından düşüş göstermişti. Golcüler Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri gibi önemli isimlerin ayrılığı bunda etkili oldu.



 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
