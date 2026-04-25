Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak derbi, yalnızca haftanın değil sezonun da en kritik karşılaşmalarından biri olmaya aday görünüyor.
Toplam kadro değeri yaklaşık 600 milyon euroya ulaşan iki takımın maçı, lig tarihinin en değerli derbilerinden biri olması bekleniyor. Derbi öncesi kadrolara bakıldığında Galatasaray'ın toplam kadro değeri 345 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Fenerbahçe'nin toplam kadro değeri ise 248 milyon euro olarak öne çıkıyor. Oyuncu başına ortalama piyasa değeri açısından da sarı-kırmızılı ekip rakibinin önünde yer alıyor.
EN DEĞERLİ İSİM OSIMHEN
Galatasaray'da ortalama piyasa değeri 11.89 milyon euro seviyesindeyken, Fenerbahçe'de bu rakam 8.85 milyon euro olarak dikkat çekiyor.
Takımların yaş ortalamaları da birbirine yakın bir görüntü sergiliyor. Galatasaray'ın yaş ortalaması 26.9, Fenerbahçe'nin ise 27.4 olarak kayıtlarda geçiyor. Galatasaray'ın kadrosundaki en değerli isimlere bakıldığında Victor Osimhen, 75 milyon euro ile listenin zirvesinde yer alıyor. Onu 26 milyon euro ile Barış Alper Yılmaz takip ediyor. Noa Lang ve Wilfried Singo 25 milyon euro, Sane ile Sara ise 22 milyon euro ile öne çıkan isimler.
ARA TRANSFERDE DÜŞTÜ
Fenerbahçe cephesinde ise 28 milyon euro piyasa değeriyle Matteo Guendouzi ilk sırada yer alıyor. Kerem Aktürkoğlu 22 milyon euro ile dikkat çekerken, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif 18 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Marco Asensio ve İsmail Yüksek ise 15 milyon euro piyasa değerleriyle öne çıkan diğer isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin kadro değeri, özellikle kış transfer döneminde yaşanan ayrılıkların ardından düşüş göstermişti. Golcüler Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri gibi önemli isimlerin ayrılığı bunda etkili oldu.
600 milyon euro'luk derbi: Galatasaray - Fenerbahçe
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadele, yaklaşık 600 milyon euroluk kadro değeriyle Süper Lig tarihinin en pahalı derbilerinden biri olmaya hazırlanıyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak derbi, yalnızca haftanın değil sezonun da en kritik karşılaşmalarından biri olmaya aday görünüyor.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20