Beşiktaş'tan Almanya çıkarması; üç isim için harekat başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, hedefini belirledi. Siyah-beyazlılar, listesinde yer alan ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in formasını giyen 3 oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.



TAPSOBA'YA YAKIN MARKAJ



İlk olarak geçtiğimiz günlerde Sky Sport'tan flaş bir iddia ortaya atılmıştı.



Buna göre Siyah-Beyazlı ekibin sol beke Alejandro Grimaldo'yu istediği belirtilmişti. Beşiktaş, İspanyol oyuncunun takım arkadaşı olan Edmond Tapsoba'yı da gündemine aldı. 27 yaşındaki Burkino Fasolu stoperin, piyasa değeri 35 milyon Euro civarında. Tapsoba, 2020 yılından beri Alman ekibinde forma giyiyor.



GRIMALDO BOŞA ÇIKIYOR



Beşiktaş, savunma hattında birbirini tanıyan iki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Grimaldo'nun kontratının bitecek olması Siyah-Beyazlı ekibin elini güçlendirdi.



SANTRFORDA LİSTE BAŞI



Siyah-Beyazlılar'ın, takıma bir golcü eklemesi yapması gündemdeydi. Listede ilk sırada yer alan isimlerden biri de Alman ekibinin golcüsü Patrick Schick'ti.



Çek futbolcunun ikna edilmesi için de girişimlerin yeniden başlaması bekleniyor. Yani Beşiktaş'ın hedefi, sezon sonunda 3 oyuncuyu da kadrosuna katmak.



Ancak ilk etapta maliyet araştırmasının yapıldığı ve kaynağın nasıl yaratılacağı konusunda hazırlıkların gerçekleştirildiği bildirildi. Schick transferi zor gözükse de hem oyuncu hem de kulübü ikna edilmeye çalışılacak.







