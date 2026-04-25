Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, hedefini belirledi. Siyah-beyazlılar, listesinde yer alan ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in formasını giyen 3 oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.
TAPSOBA'YA YAKIN MARKAJ
İlk olarak geçtiğimiz günlerde Sky Sport'tan flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Buna göre Siyah-Beyazlı ekibin sol beke Alejandro Grimaldo'yu istediği belirtilmişti. Beşiktaş, İspanyol oyuncunun takım arkadaşı olan Edmond Tapsoba'yı da gündemine aldı. 27 yaşındaki Burkino Fasolu stoperin, piyasa değeri 35 milyon Euro civarında. Tapsoba, 2020 yılından beri Alman ekibinde forma giyiyor.
GRIMALDO BOŞA ÇIKIYOR
Beşiktaş, savunma hattında birbirini tanıyan iki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Grimaldo'nun kontratının bitecek olması Siyah-Beyazlı ekibin elini güçlendirdi.
SANTRFORDA LİSTE BAŞI
Siyah-Beyazlılar'ın, takıma bir golcü eklemesi yapması gündemdeydi. Listede ilk sırada yer alan isimlerden biri de Alman ekibinin golcüsü Patrick Schick'ti.
Çek futbolcunun ikna edilmesi için de girişimlerin yeniden başlaması bekleniyor. Yani Beşiktaş'ın hedefi, sezon sonunda 3 oyuncuyu da kadrosuna katmak.
Ancak ilk etapta maliyet araştırmasının yapıldığı ve kaynağın nasıl yaratılacağı konusunda hazırlıkların gerçekleştirildiği bildirildi. Schick transferi zor gözükse de hem oyuncu hem de kulübü ikna edilmeye çalışılacak.
Beşiktaş'tan Almanya çıkarması; üç isim için harekat başladı
Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'den 3 futbolcu ile aynı anda ilgileniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, hedefini belirledi. Siyah-beyazlılar, listesinde yer alan ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in formasını giyen 3 oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Manchester United'dan çifte transfer hamlesi
-
9
Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!
-
8
Fenerbahçe'den tepki: "Galatasaray arsızlık yapıyor"
-
7
Fenerbahçe'de 100 milyon dolarlık proje!
-
6
RAMS Başakşehir evinde gol oldu yağdı!
-
5
Galatasaray'dan Victor Osimhen için savunma!
-
4
Arda Güler'e ilk telefon Montella'dan
-
3
Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
-
2
Michael Eneramo, hayatını kaybetti
-
1
Real Madrid'e 90+4'te büyük şok!
- 10:14 El Karouani Beşiktaş yolunda: 3 yıllık anlaşma masada
- 09:36 Beşiktaş'tan Almanya çıkarması; üç isim için harekat başladı
- 02:18 Yuki Tsunoda'dan İstanbul'da baklava molası
- 00:13 Real Madrid'e 90+4'te büyük şok!
- 23:56 Nottingham Forest, Sunderland'e gol oldu yağdı
- 23:42 Napoli'den dört gollü net galibiyet!
- 23:36 Romulo attı, Leipzig üç golle kazandı
- 23:28 Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu
- 23:15 Emre Belözoğlu'ndan hakem tepkisi: "Facia!"
- 23:12 Nuri Şahin: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
- 22:57 Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı!
- 22:41 Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
- 22:21 Monaco, evinde Barcelona'yı yendi; son play-off biletini kaptı!
- 22:10 Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
- 22:07 Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş'tan bronz madalya
- 21:58 RAMS Başakşehir evinde gol oldu yağdı!
- 21:24 Ziraat Bankkart, Galatasaray karşısında avantajı yakaladı!
- 21:17 TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı
- 21:02 Fenerbahçe Beko, Manisa Basket deplasmanında hata yapmadı!
- 20:36 Milli halterci Büşra Çan, Avrupa altıncı oldu
- 20:17 Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- 20:06 Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu'ndan gümüş madalya!
- 19:29 Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!
- 19:19 Carlos Alcaraz, Roland Garros'tan çekildi
- 19:17 Kayserispor'da yönetime el konuldu!
- 18:50 Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: "Her şeyimizi ortaya koymalıyız"
- 18:19 Nick Warburton: "Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek"
- 18:05 Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz'dam bronz madalya
- 17:56 Manchester United'dan çifte transfer hamlesi
- 17:41 Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
- 16:47 İspanyolları eleyen Zeynep Sönmez, Madrid'de 3. tura çıktı
- 16:35 Samsunspor'dan açıklama: "TFF'ye güvenimiz kalmadı"
- 16:19 Eyüpspor, sahasında Gaziantep'i ağırlıyor
- 16:05 Michael Eneramo, hayatını kaybetti
- 15:58 FIFA'nın yeni planı ortalığı karıştırdı, lig maçları artık...
- 15:53 Gianluca Prestianni'ye 6 maç men cezası!
- 15:42 Trabzonspor, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ı unutmadı
- 15:35 Türkiye, 6 yıl aranın ardından Formula 1'e kavuşuyor!
- 15:25 Jose Mourinho için Real Madrid gelişmesi!
- 15:17 EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu
- 15:07 Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i resmileşti!
- 15:00 Erol Bulut'tan derbi için değerlendirme
- 14:56 Fenerbahçe'de Asensio bireysel çalıştı
- 14:47 İtalyan bakandan şok sözler: "Utanç verici"
- 14:42 Michael Carrick'ten geleceği için açıklama
- 14:36 FIBA Merkez Kurulu, 2026 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi
- 14:36 Süper Lig'de 13 takımın 34 farklı hocası
- 14:31 Bursapor yeni projelere imza atacak
- 14:28 'Lanet takım': 107 günün öyküsü!
- 14:10 Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Yushan Zhuang'ı transfer etti
- 14:07 Tottenham'dan Senesi ile prensip anlaşması!
- 14:06 Türk Telekom eSüper Kupa'da şampiyon Kocaelispor oldu
- 14:04 Mike James - Monaco birlikteliği sona eriyor!
- 13:46 Gaziantep'de 7 sezonda 3'üncü yabancı hoca!
- 13:43 Galatasaray'dan Emircan Gürlük sürprizi!
- 13:39 TFF 2. Lig'de normal sezonun son haftası
- 13:39 Karşıyaka'dan çocuklar için örnek kampanya
- 13:35 Kazalarla kararan dünyası şampiyonluklarla aydınlanıyor
- 13:32 Ufuk Şansal: ''Bu sezonu unutulmaz kılalım diye birbirimize söz vermiştik''
- 13:31 Bayern Münih'ten Neuer için yalanlama!
Nottingham Forest, Sunderland'e gol oldu yağdı
Napoli'den dört gollü net galibiyet!
Romulo attı, Leipzig üç golle kazandı
Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!
Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: "Her şeyimizi ortaya koymalıyız"
Nick Warburton: "Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek"
Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
Jose Mourinho için Real Madrid gelişmesi!
Michael Carrick'ten geleceği için açıklama
'Lanet takım': 107 günün öyküsü!
