25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
14:30
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
14:00
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
16:00
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
14:00
25 Nisan
Parma -Pisa
16:00
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
14:00
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
14:30
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
13:30
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
13:30
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
16:00
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
14:30
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
15:00
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Beşiktaş'tan Almanya çıkarması; üç isim için harekat başladı

Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'den 3 futbolcu ile aynı anda ilgileniyor.

calendar 25 Nisan 2026 09:36 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 09:54
Beşiktaş'tan Almanya çıkarması; üç isim için harekat başladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, hedefini belirledi. Siyah-beyazlılar, listesinde yer alan ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in formasını giyen 3 oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

TAPSOBA'YA YAKIN MARKAJ

İlk olarak geçtiğimiz günlerde Sky Sport'tan flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Buna göre Siyah-Beyazlı ekibin sol beke Alejandro Grimaldo'yu istediği belirtilmişti. Beşiktaş, İspanyol oyuncunun takım arkadaşı olan Edmond Tapsoba'yı da gündemine aldı. 27 yaşındaki Burkino Fasolu stoperin, piyasa değeri 35 milyon Euro civarında. Tapsoba, 2020 yılından beri Alman ekibinde forma giyiyor.

GRIMALDO BOŞA ÇIKIYOR

Beşiktaş, savunma hattında birbirini tanıyan iki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Grimaldo'nun kontratının bitecek olması Siyah-Beyazlı ekibin elini güçlendirdi.

SANTRFORDA LİSTE BAŞI

Siyah-Beyazlılar'ın, takıma bir golcü eklemesi yapması gündemdeydi. Listede ilk sırada yer alan isimlerden biri de Alman ekibinin golcüsü Patrick Schick'ti.

Çek futbolcunun ikna edilmesi için de girişimlerin yeniden başlaması bekleniyor. Yani Beşiktaş'ın hedefi, sezon sonunda 3 oyuncuyu da kadrosuna katmak.

Ancak ilk etapta maliyet araştırmasının yapıldığı ve kaynağın nasıl yaratılacağı konusunda hazırlıkların gerçekleştirildiği bildirildi. Schick transferi zor gözükse de hem oyuncu hem de kulübü ikna edilmeye çalışılacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
