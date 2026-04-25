25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-024'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-025'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-022'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-165'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Giorbelidzei: ''Bizden daha sıcak kanlılar''

Erzurumspor forması giyen Guram Giorbelidzei basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Nisan 2026 15:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'nin Gürcü oyuncusu Guram Giorbelidze, takımdaki birlik ve beraberliğin şampiyonluğu getirdiğini söyledi.

Sırbistan takımlarından Vojvodina'dan 2024-2025 sezonunda transfer edilen ve ilk şampiyonluğunu Erzurumspor FK formasıyla yaşayan 30 yaşındaki sol bek Guram Giorbelidze, AA muhabirine, yoğun duygular yaşadığını dile getirdi.

Yaşadığı mutluluğu kelimelerle ifade edemeyeceğini belirten Giorbelidze, şöyle konuştu:

"Sahada şampiyon olduktan sonra takım arkadaşlarımın, hocamızın yüzünü orada gördük ve bu anlatılacak bir şey değil. Bu çok farklı bir duygu. Erzurumspor 5 yıl sonra tekrar Süper Lig'de. İlk geldiğimde play-off oynamıştık ama kaybettik. Ben o gün Erzurumspor'u şampiyon olarak görmek gibi bir hayal kurmuştum. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Tüm takımla, şehirle ve hocamızla gurur duyuyorum."

''ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI''

Giorbelidze, takımdaki her oyuncunun değerli olduğunu vurgulayarak, herkesin oyunda süre almak istediğine işaret etti.

Başarının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Giorbelidze, "Takımın başarılı olması, oyunda süre almaktan daha önemli. Önemli olan oynamak değil, takımın başarısı. Buraya gelen tüm takım arkadaşlarıma hep yardımcı olmaya çalıştım, buna yabancı oyuncular da dahil. İlk geldikleri günlerde adapte olmaları için elimden gelenin en iyisini yaptım. Bence bugün de bunun sonuçlarını görüyoruz. Bu atmosferin bizi şampiyon yaptığına inanıyoruz." diye konuştu.

''BURADAKİLER, ÜLKEMDEKİLERDEN DAHA SICAKKANLI''

Ülkesi Gürcistan'a yakın olmanın kendisi için avantaj olduğunu söyleyen Giorbelidze, şunları kaydetti:

"Sırbistan'dan buraya gelmek çok kolay olmadı. Buradaki insanlar ülkemdeki insanlar gibi sıcak kanlı. Erzurum'dan ülkeme yaklaşık 3-4 saatlik araba yolculuğuyla gidebiliyorum. Bu yüzden bu tip yakınlıklarda insan kendisini daha rahat hissediyor. Bu konforlu bir hissediş. Bu yakınlık beni çok rahat hissettiriyor. Birçok Gürcü oyuncu Türkiye'de forma giydi. Şota Arveladze bunlardan biri, onların hepsiyle gurur duyuyorum. Onların burada oynamalarından dolayı mutluyum."

Takımdaki geleceği hakkında da değerlendirmede bulunan Giorbelidze, "Öncelikle ilk yapacağım şey eve dönüp aileme sarılmak olacak. Daha sonra dinlenip döndükten sonra antrenmanlarımızı tamamlayıp en üst seviyede çalışmaya başlayacağız. Hayalimi gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Bu yüksek seviyede, en üst düzeyde futbol oynamak en büyük hayallerimden biriydi. Bu şehri ve insanlarını çok seviyorum, Gelecek yıl da elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

 
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
