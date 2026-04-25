Altekma'nın konuğu Bursa

SMS Grup Efeler Ligi Play-Off 7-8 Etabı ikinci maçında Altekma 26 Nisan Pazar günü evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.
İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Hakkı Demiralay, Engin Duman hakem ikilisi yönetecek.
Maçın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu. İlk müsabakayı deplasmanda 3-0 kazanarak seride 1-0 öne geçen İzmir temsilcisi evinde de galip gelip sezonu 7'nci sırada tamamlamayı hedefliyor.
Altekma normal sezonda evinde 3-2 yendiği rakibine deplasmanda aynı skorla mağlup olmuştu. Bursa ekibinin maçı kazanması halinde üçüncü ve son karşılaşma 29 Nisan Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.
