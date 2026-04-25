25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
3-2
25 Nisan
Angers-PSG
0-03'
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
3-1
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
1-117'
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
1-0
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
0-2
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-1
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
2-0
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
0-2DA
25 Nisan
M.City-Southampton
0-0DA
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
2-0
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
0-0
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
1-02'
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-3
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
1-1
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
1-2
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
2-0
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
3-4
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
0-134'
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
3-1
25 Nisan
West Ham United-Everton
2-1
25 Nisan
Wolves-Tottenham
0-1
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
1-034'
25 Nisan
Alaves-Mallorca
2-1
25 Nisan
Getafe-Barcelona
0-2
25 Nisan
Valencia-Girona
0-031'
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
0-029'

Kayserispor kazandı; kümede kalma savaşı kızıştı!

Kayserispor, Rizespor karşısında Chalov ve Benes'in golleriyle kazandı ve kümede kalma yolunda umudunu tazeledi.

25 Nisan 2026 18:59 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 19:34
Haber: Sporx.com
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes attı.

Çaykur Rizespor'un 35. dakikada Valentin Mihaile bulduğu gol ise VAR uyarısının ardından faul sebebiyle iptal edildi.

3 hafta sonra kazanan Kayserispor, puanını 26'ya yükseltti. 3 hafta sonra mağlup olan Rizespor ise 37 puanda kaldı.

Kayserispor, gelecek hafta 2 puan üzerindeki Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak. Rizespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

KÜMEDE KALMA SAVAŞINDA SON DURUM

13. Kasımpaşa: 31 maç 31 puan
14. Antalyaspor: 30 maç 28 puan
15. Eyüpspor: 31 maç 28 puan
16. Kayserispor: 31 maç 26 puan
17. Gençlerbirliği: 30 maç 25 puan
18. Karagümrük: 30 maç 20 puan

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Makarov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşunda savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
15. dakikada Cardoso'nun sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Bennasser'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.
20. dakikada Cardoso'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Onugkha'nın sert şutunda, kaleci Fofana meşin yuvarlağa sahip oldu.
26. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Mebude'nin uzaktan sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
34. dakikada Çaykur Rizespor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Laçi'den aldığı pasla sağ çaprazdan içe kateden Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

70. dakikada Onugkha'nın pasında sağ kanatta aldığı topla içe kateden Makarov'un ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
76. dakikada Benes'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Fofana çıkardı.
79. dakikada Kayserispor öne geçti. Onugkha'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Chalov, kaleci Fofana'yı geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.
88. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Chalov'un pasında topu kontrol eden Benes, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Gürcan Hasova, Süleyman Özay, Esat Sancaktar
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 57 Benes), Dorukhan Toköz (Dk. 86 Görkem Sağlam), Furkan Soyalp (Dk. 57 Mendes), Cardoso, Makarov (Dk. 72 Chalov), Onugkha
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala (Dk. 84 Buljubasic), Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou (Dk. 83 Pierrot), Olawoyin (Dk. 84 Taha Şahin), Laçi, Mihaila, Mebude (Dk. 67 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 83 Halil Dervişoğlu)
Goller: Dk.79 Chalov, Dk. 88 Benes (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Katongo Dk. 50 Bennasser, Dk. 88 Onugkha (Zecorner Kayserispor), Dk. 36 Mihaila, Dk. 40 Sagnan (Çaykur Rizespor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
