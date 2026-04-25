Kayserispor kazandı; kümede kalma savaşı kızıştı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı.



Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes attı.



Çaykur Rizespor'un 35. dakikada Valentin Mihaile bulduğu gol ise VAR uyarısının ardından faul sebebiyle iptal edildi.



3 hafta sonra kazanan Kayserispor, puanını 26'ya yükseltti. 3 hafta sonra mağlup olan Rizespor ise 37 puanda kaldı.



Kayserispor, gelecek hafta 2 puan üzerindeki Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak. Rizespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.



KÜMEDE KALMA SAVAŞINDA SON DURUM



13. Kasımpaşa: 31 maç 31 puan

14. Antalyaspor: 30 maç 28 puan

15. Eyüpspor: 31 maç 28 puan

16. Kayserispor: 31 maç 26 puan

17. Gençlerbirliği: 30 maç 25 puan

18. Karagümrük: 30 maç 20 puan



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Makarov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşunda savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

15. dakikada Cardoso'nun sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Bennasser'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.

20. dakikada Cardoso'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Onugkha'nın sert şutunda, kaleci Fofana meşin yuvarlağa sahip oldu.

26. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Mebude'nin uzaktan sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Çaykur Rizespor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Laçi'den aldığı pasla sağ çaprazdan içe kateden Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



70. dakikada Onugkha'nın pasında sağ kanatta aldığı topla içe kateden Makarov'un ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Benes'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Fofana çıkardı.

79. dakikada Kayserispor öne geçti. Onugkha'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Chalov, kaleci Fofana'yı geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

88. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Chalov'un pasında topu kontrol eden Benes, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.



Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Gürcan Hasova, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 57 Benes), Dorukhan Toköz (Dk. 86 Görkem Sağlam), Furkan Soyalp (Dk. 57 Mendes), Cardoso, Makarov (Dk. 72 Chalov), Onugkha

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala (Dk. 84 Buljubasic), Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou (Dk. 83 Pierrot), Olawoyin (Dk. 84 Taha Şahin), Laçi, Mihaila, Mebude (Dk. 67 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 83 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk.79 Chalov, Dk. 88 Benes (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Katongo Dk. 50 Bennasser, Dk. 88 Onugkha (Zecorner Kayserispor), Dk. 36 Mihaila, Dk. 40 Sagnan (Çaykur Rizespor)



