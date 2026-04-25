25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-024'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-025'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-022'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-165'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Kırklareli'nin "Sultanları" gündelik yaşamın stresini sahada atıyor

Farklı meslek gruplarından kadınların kurduğu "Pavlinin Sultanları" voleybol takımı, hem sağlıklı yaşama dikkat çekiyor hem de çocukları spora teşvik ederek ilçede farkındalık oluşturuyor

calendar 25 Nisan 2026 15:53
Haber: AA
Kırklareli'nin 'Sultanları' gündelik yaşamın stresini sahada atıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde farklı meslek gruplarından kadınlar, kurdukları voleybol takımıyla hem iş stresini atıyor hem de sağlıklı yaşama dikkat çekiyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Tayfun'un öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, "Pavlinin Sultanları" voleybol takımını kurdu.

Öğretmen, hemşire, bankacı ve esnaflardan oluşan grup, haftanın belirli günlerinde mesai bitiminin ardından spor salonunda buluşuyor.

Kadınlar, antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, kurdukları voleybol takımı sayesinde iş stresinden uzaklaşıyor, hem zinde kalıyor hem de çocuklarını spora teşvik ediyor.

"Pavlinin Sultanları", bugüne kadar 7 müsabakaya katıldı ve çeşitli dereceler elde etti.

ASLI HOŞGÖR: ''BİZ ÇOK MUTLUYUZ''

Takımın kurulmasına öncülük eden memur Aslı Hoşgör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor sayesinde zinde kaldıklarını ve fiziksel aktiviteye dikkat çektiklerini söyledi.

Takımı kısa sürede kurduklarını ve 4 gün içinde ilk karşılaşmaya çıktıklarını ifade eden Hoşgör, antrenmanlara severek katıldıklarını belirtti.

Spor yaparak fazla kilolardan kurtulduklarını anlatan Hoşgör, çocuklara da örnek olduklarını kaydetti.

Tüm vatandaşları spor yapmaya davet eden Hoşgör, "Tabii daha da büyümek isteriz. Bundan sonra katıldığımız müsabakalarda birincilikler elde etmek istiyoruz. Takımda 12 kişiyiz. Haftanın 2 günü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz çok mutluyuz." dedi.

Almanca öğretmeni Feyzan Günaçtı da 4 yıldır ilçede görev yaptığını belirterek, spor sayesinde kadınlarla bir araya geldiğini ifade etti.

Kadınlar tarafından böyle bir takım kurulacağını duyduğunda çok heyecanlandığını dile getiren Günaçtı, antrenman günlerinde ayrıca mutlu olduklarını vurguladı.

Günaçtı, takım sayesinde kentin farklı ilçelerinde düzenlenen faaliyetlere katıldıklarını sözlerine ekledi.

SPOR BİZE ENERJİ KATIYOR

Rüya Rahime Çay ise sporun insan sağlığına faydasını çok iyi anladığını söyledi.

Antrenmanlara koşarak geldiğini anlatan Çay, "Spor bizim enerjimize enerji katıyor. Bizim için hem bir motivasyon kaynağı oluyor hem de stresimizi atıyoruz. Günün stresini burada atıyoruz. Gayet de güzel eğleniyoruz." dedi.

Spor sayesinde hayata bakış açısının değiştiğini vurgulayan Çay, çocuklara da güzel örnek olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Öğretmen Sinem Akbaş da topluma örnek olmak amacıyla voleybol takımı kurduklarını anlattı.

Spor sayesinde ilçenin adını duyurduklarını ifade eden Akbaş, "Biz kadınlar olarak her şeyi başarabiliriz. Bölge şampiyonluğu hedefliyoruz. Biz çalışmaya başlayınca çocuklarımız da heveslendi. Basketbol ve voleybol oynayan çocuklarımızın sayısı arttı." diye konuştu.

Sporla birlikte yaşam kalitelerinin arttığını anlatan Akbaş, sosyalleştiklerini de dile getirdi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.