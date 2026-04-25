25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-025'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-026'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-023'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-166'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi tek eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

calendar 25 Nisan 2026 14:39 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 15:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi tek eksik
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide 26 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligdeki son maçında evinde Çaykur Rizespor ile berabere kalarak 2 puan yitiren sarı-lacivertliler, haftaya 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giriyor.

Fenerbahçe, rakibini yenerek son 3 haftaya şampiyonluk umutlarını taşımayı hedefliyor.

Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da ise Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda ikili averajda da avantaj sağlayacak.

ASENSIO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek. 

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

TEK EKSİK EDSON

Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin derbiye çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
