Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi tek eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide 26 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.



Ligdeki son maçında evinde Çaykur Rizespor ile berabere kalarak 2 puan yitiren sarı-lacivertliler, haftaya 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giriyor.



Fenerbahçe, rakibini yenerek son 3 haftaya şampiyonluk umutlarını taşımayı hedefliyor.



Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da ise Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.



Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda ikili averajda da avantaj sağlayacak.



ASENSIO DÖNÜYOR



Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.



Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.



Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.



TEK EKSİK EDSON



Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.



SINIRDA 7 İSİM



Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11



Fenerbahçe'nin derbiye çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:



Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.



