Derbide gözler golcülerin üzerinde

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan Pazar günü yapılacak derbide gözler yıldız golcülerde olacak.



Süper Lig'de 30. haftayı 71 puanla liderlik koltuğunda kapatan sarı-kırmızılılar ile 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, ligin en golcü 2 takımının mücadelesine de sahne olacak.



Galatasaray, 30 maçta attığı 69 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ekip oldu. Takipçisi Fenerbahçe ise 68 kez rakip fileleri havalandırarak ikinci takım konumunda bulunuyor.



Ev sahibi Galatasaray'da Süper Lig'deki 28 müsabakada 14 gol atan Mauro Icardi, takımının bu kulvardaki en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti. Arjantinli yıldızı ligde 19 maçta 12 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen izledi.



Konuk ekip Fenerbahçe'de ise 27 lig müsabakasında 16 kez ağları sarsan Brezilyalı Anderson Talisca, ön plana çıkıyor. 24 mücadelede 11 kez gol sevinci yaşayan Marco Asensio ile aynı sayıda maça çıkıp 10 kez tabelayı değiştiren Dorgeles Nene, Talisca'yı takip ediyor.



GALATASARAY'IN EN GOLCÜSÜ ICARDI



Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Mauro Icardi oldu.



Uzun bir sakatlıktan çıkan ve fiziksel olarak eksikleri bulunan Arjantinli santrfor, buna rağmen Süper Lig'de 14 kez gol sevinci yaşadı.



Icardi'yi 12 golle Osimhen, 7'şer golle Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane takip etti.



Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Yunus Akgün 6, Gabriel Sara 5, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Lucas Torreira ikişer, Mario Lemina, Renato Nhaga, Sacha Boey, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer kez gol attı.



Sarı-kırmızılı ekibin 4 golü ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.



FENERBAHÇE'NİN FORMDA GOLCÜSÜ TALISCA



Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, ligde 16 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda.



Süper Lig'de 27 maçta forma giyen Talisca, 16 kez fileleri havalandırarak takımının şampiyonluk yarışına katkıda bulundu. Bu oyuncuyu 11 golle Asensio, 10 golle Nene, 6 golle Kerem Aktürkoğlu izledi.



Şu anki mevcut kadrodan lig maçlarında Archie Brown, Milan Skriniar, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif ikişer, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba birer kez gol sevinci yaşadı.



Şu an takımda olmayan Yusuf En-Nesyri 7, Jhon Duran 3, Sebastian Szymanski ise 1 gol katkısı sağladı.



Fenerbahçe'nin bulduğu 1 gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.







