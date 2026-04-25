25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-024'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-025'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-022'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-165'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Derbide gözler golcülerin üzerinde

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar günü yapılacak derbide gözler yıldız golcülerde olacak.

25 Nisan 2026 15:21
Haber: AA
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan Pazar günü yapılacak derbide gözler yıldız golcülerde olacak. 

Süper Lig'de 30. haftayı 71 puanla liderlik koltuğunda kapatan sarı-kırmızılılar ile 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, ligin en golcü 2 takımının mücadelesine de sahne olacak.

Galatasaray, 30 maçta attığı 69 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ekip oldu. Takipçisi Fenerbahçe ise 68 kez rakip fileleri havalandırarak ikinci takım konumunda bulunuyor.

Ev sahibi Galatasaray'da Süper Lig'deki 28 müsabakada 14 gol atan Mauro Icardi, takımının bu kulvardaki en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti. Arjantinli yıldızı ligde 19 maçta 12 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen izledi.

Konuk ekip Fenerbahçe'de ise 27 lig müsabakasında 16 kez ağları sarsan Brezilyalı Anderson Talisca, ön plana çıkıyor. 24 mücadelede 11 kez gol sevinci yaşayan Marco Asensio ile aynı sayıda maça çıkıp 10 kez tabelayı değiştiren Dorgeles Nene, Talisca'yı takip ediyor.

GALATASARAY'IN EN GOLCÜSÜ ICARDI 

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Mauro Icardi oldu.

Uzun bir sakatlıktan çıkan ve fiziksel olarak eksikleri bulunan Arjantinli santrfor, buna rağmen Süper Lig'de 14 kez gol sevinci yaşadı.

Icardi'yi 12 golle Osimhen, 7'şer golle Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane takip etti.

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Yunus Akgün 6, Gabriel Sara 5, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Lucas Torreira ikişer, Mario Lemina, Renato Nhaga, Sacha Boey, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer kez gol attı.

Sarı-kırmızılı ekibin 4 golü ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

FENERBAHÇE'NİN FORMDA GOLCÜSÜ TALISCA 

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, ligde 16 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda.

Süper Lig'de 27 maçta forma giyen Talisca, 16 kez fileleri havalandırarak takımının şampiyonluk yarışına katkıda bulundu. Bu oyuncuyu 11 golle Asensio, 10 golle Nene, 6 golle Kerem Aktürkoğlu izledi.

Şu anki mevcut kadrodan lig maçlarında Archie Brown, Milan Skriniar, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif ikişer, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba birer kez gol sevinci yaşadı.

Şu an takımda olmayan Yusuf En-Nesyri 7, Jhon Duran 3, Sebastian Szymanski ise 1 gol katkısı sağladı.

Fenerbahçe'nin bulduğu 1 gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
