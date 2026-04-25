Tottenham'dan hayat belirtisi: 15 maç sonra kazandılar!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.Tottenham'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Joao Palhinha kaydetti.2026 takvim yılında ilk kez kazanan ve 15 maçlık galibiyet hasretini bitiren Tottenham, puanını 34'e yükseltti ve kümede kalma umudunu korudu. Küme düşmesi kesinleşen Wolves ise 17 puanda kaldı.Tottenham, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolves ise Sunderland'i konuk edecek.