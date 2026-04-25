2. Lig'de play-off ilk tur maçlarının programı açıklandı

Nesine 2. Lig'de play-off birinci tur maçlarının programı belli oldu.



Play-off ilk turunda birinci müsabakalar 30 Nisan'da, rövanşları ise 4 Mayıs'ta oynanacak. Tur atlayan takımlar, finale yükselecek.



Gruplarda final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada yapılacak.



2. Lig'de play-off aşaması sonunda iki grupta birer takım daha Trendyol 1. Lig'e yükselecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'de play-off birinci tur maç programı şöyle:



Kırmızı Grup



Birinci maçlar:



30 Nisan Perşembe:



16.00 AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor (Merkez Spor Kompleksi)



20.00 Aliağa Futbol-Muşspor (Aliağa Atatürk)



İkinci müsabakalar:



4 Mayıs Pazartesi:



15.00 Mardin 1969 Spor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (21 Kasım Şehir)



15.00 Muşspor-Aliağa Futbol (Muş Şehir)



Beyaz Grup



Birinci maçlar:



30 Nisan Perşembe:



16.00 Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor (Ali Hoşfikirer)



20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor (11 Nisan)



İkinci müsabakalar:



4 Mayıs Pazartesi:



16.00 Muğlaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Muğla Atatürk)



20.00 Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK (Elazığ)



