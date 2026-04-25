25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
3-2
25 Nisan
Angers-PSG
0-383'
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
3-1
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
2-1
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
0-242'
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
1-0
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
0-014'
25 Nisan
Tondela-Nacional
0-2
25 Nisan
Benfica-Moreirense
2-177'
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-1
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
2-0
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
0-2
25 Nisan
M.City-Southampton
2-1
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
2-0
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
0-0
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
2-081'
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-3
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
1-1
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
1-2
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
2-0
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
3-4
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
1-2
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
3-1
25 Nisan
West Ham United-Everton
2-1
25 Nisan
Wolves-Tottenham
0-1
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
1-0
25 Nisan
Alaves-Mallorca
2-1
25 Nisan
Getafe-Barcelona
0-2
25 Nisan
Valencia-Girona
2-1
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
0-0

Başkent Ampute Futbol Gücü, Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu

İlk kez düzenlenen Ampute Futbol Avrupa Ligi'nin şampiyonu, temsilcimiz Başkent Ampute Futbol Gücü oldu.

calendar 25 Nisan 2026 20:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından ilk kez düzenlenen ve Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Ampute Futbol Avrupa Ligi'nin şampiyonu, finalde Polonya temsilcisi Slask Wroclaw'ı 2-1 yenen Başkent Ampute Futbol Gücü oldu.

Ampute Futbol Avrupa Ligi'nin finalinde Başkent Ampute Futbol Gücü ile Slask Wroclaw, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

Başkent Ampute Futbol Gücü, finalin 4. dakikasında Ömer Güleryüz'le 1-0 öne geçti. Slask Wroclaw, bu golden sadece bir dakika sonra Lukasz Mazurowski ile skora dengeyi getirdi: 1-1.

Maçın 19. dakikasında bir kez daha fileleri havalandıran Ömer Güleryüz, karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-1.

Müsabakayı 2-1 kazanan Başkent Ampute Futbol Gücü, Ampute Futbol Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Hakemin bitiş düdüğünün ardından başkent ekibinin futbolcuları büyük sevinç yaşadı, taraftarlar da bu sevince ortak oldu.

Şampiyon, törenle kupasına kavuştu

Başkent Ampute Futbol Gücü, maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu.

Başkent Ampute Futbol Gücü Teknik Direktörü Rahmi Özcan, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Önemli olan ilk defa düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapıp kupanın ülkemizde kalmasını sağlamaktı. Müthiş bir mücadele oldu, daha iyi oynayan taraf bizdik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Başkent Ampute Futbol Gücü olarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Kupası'na sahip olan tek takımız. Kupaları almaya, ülkemizi ve şehrimizi gururlandırmaya devam edeceğiz. Bu sezon aldığımız üçüncü kupa, nasip inşallah Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya da diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Finalde takımının gollerini kaydeden Ömer Güleryüz ise "Mutluyuz, zorlu bir karşılaşma oldu. Biraz zorlu geçeceğini biliyorduk ama dünyanın en iyi oyuncularından oluşan bir takım var bence, o da Başkent Ampute Futbol Gücü. Herkese güzel bir hatırlatma olduğunu sanıyorum. Karşımızda Dünya Kupası'nın favori ülkelerinden Fas'ın 4-5 oyuncusunun olduğu bir takım vardı. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya güzel bir mesaj verdik. Kupalara alışığız ama kupa almaya da doyamıyoruz, inşallah böyle devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
15 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
