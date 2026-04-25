Manchester City, sürprize izin vermedi

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester City ile Southampton karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 2-1'lik skorla kazandı.Southampton, 79. dakikada Finn Azaz'ın golüyle öne geçti.Manchester City, 83. dakikada Jeremy Doku ve 87. dakikada Nico ile galibiyete ulaştı.Bir alt lig takımı olan Southampton sürprize çok yaklaşsa da son bölümde direnemedi.Beşiktaş'ın eski golcüsü Southamptonlı Cyle Larin, 61. dakikada oyuna dahil oldu.Manchester City, bu sonuçla birlikte adını finale yazdırdı. City'nin rakibi Chelsea - Leeds United eşleşmesinin kazananı olacak.