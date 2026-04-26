Muğlaspor'un Play-Off'taki rakibi Şanlıurfa

2'nci Lig Beyaz Grup'taki normal sezonun son haftasında Kastamonuspor'u deplasmanda 3-0 yenerek grubu 72 puanla ikinci basamakta tamamlayan Muğlaspor, play-offta 65 puanla beşinciliği alan Şanlıurfaspor'la eşleşti.
Muğlaspor, rakibine play-offun ilk maçında 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de konuk olacak. Rövanş 4 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Rakibini eleyecek takım Elazığspor-Adana 01 FK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İki takımın ligde normal sezonda geçen hafta Muğla'da oynadığı golsüz biten maç olaylı geçmişti. Maçın ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç arasında karşılıklı açıklamalar yapıldı.
Muğlaspor, rakibine play-offun ilk maçında 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de konuk olacak. Rövanş 4 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Rakibini eleyecek takım Elazığspor-Adana 01 FK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İki takımın ligde normal sezonda geçen hafta Muğla'da oynadığı golsüz biten maç olaylı geçmişti. Maçın ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç arasında karşılıklı açıklamalar yapıldı.