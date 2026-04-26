Beşiktaş'ta yerli operasyonu

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta, yabancı yıldızlar kadar Türk futbolcular içinde bir çalışma var. TFF'nin zorunlu kıldığı Türk futbolcu kuralı sebebi ile kadrosuna yetenekli Türk yıldızları da renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlılarda ummalı bir çalışma var.
Teknik direktör Sergen Yalçın'da yeni sezonda takımda kaliteli yerli oyuncu sayısının artırılması gerektiğini düşünüyor.
2 İSİM ÖNE ÇIKIYOR
Tecrübeli hocanın hazırladığı raporda Muhammed Şengezer ve Dortmund ile sözleşmesi bitecek Salih Özcan'ın isimleri yer aldı.
Milli orta saha oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, Muhammed konusunda Başakşehir ile pazarlıklara başlanacak.
Yerli sağ kanat için ise Süper Lig ve Almanya'dan iki isimle temaslar sürüyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'da yeni sezonda takımda kaliteli yerli oyuncu sayısının artırılması gerektiğini düşünüyor.
2 İSİM ÖNE ÇIKIYOR
Tecrübeli hocanın hazırladığı raporda Muhammed Şengezer ve Dortmund ile sözleşmesi bitecek Salih Özcan'ın isimleri yer aldı.
Milli orta saha oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, Muhammed konusunda Başakşehir ile pazarlıklara başlanacak.
Yerli sağ kanat için ise Süper Lig ve Almanya'dan iki isimle temaslar sürüyor.