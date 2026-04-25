25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
Verona-Lecce
0-0
Lyon-Auxerre
3-2
Angers-PSG
0-3
Toulouse-AS Monaco
2-2
Feyenoord-FC Groningen
3-1
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
2-1
NAC Breda-Ajax
0-2
FC Twente-NEC Nijmegen
1-1
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
Parma -Pisa
1-0
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
Darmstadt-Elversberg
3-3
Tondela-Nacional
0-2
Benfica-Moreirense
4-1
V. Guimaraes-Rio Ave
2-0
FC Rostov-FC Orenburg
0-1
Samara-Lokomotiv Moscow
2-0
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
Bologna-Roma
0-2
M.City-Southampton
2-1
Kayserispor-Rizespor
2-0
Wolfsburg-Mönchengladbach
0-0
Göztepe-Antalyaspor
2-0
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
A.Demirspor-Ümraniye
1-3
Augsburg-E. Frankfurt
1-1
FC Köln-Leverkusen
1-2
FC Heidenheim-St. Pauli
2-0
Mainz 05-Bayern Munih
3-4
Hamburger SV-Hoffenheim
1-2
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
3-2
Fulham-Aston Villa
1-0
Liverpool-C.Palace
3-1
West Ham United-Everton
2-1
Wolves-Tottenham
0-1
Arsenal-Newcastle
1-0
Alaves-Mallorca
2-1
Getafe-Barcelona
0-2
Valencia-Girona
2-1
Kazan-CSKA Moskova
0-0

Sami Uğurlu: "Avantajımızı kaybettik"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Göztepe mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Nisan 2026 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 23:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bundan sonra telafisi yok artık. Son 3 haftanın telafisi yok. Alanya maçının telafisi yok. Özellikle Kocaeli maçının telafisi yok. 3 maçta hedefimiz 6 puan. Bu 3 haftada alacağımız 6 puan bizi ligde tutacak." dedi.

Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'yi tebrik ederek, "Göztepe takımı özellikle son dönemlerde zaten belki de son 2 senedir oynadığı oyun aslında bütün takımlar tarafından biliniyor. Ancak gerçekten iyi oynuyorlar. Uzun, yüksek toplar orada agresif oyuncular ve düşen topları kazanıp sonuçlandırmak Göztepe'nin en büyük oyun planlarından bir tanesi. Duran toplar, kenar atışlar tabii ki de ayrı bir hikaye. Ancak bir hafta boyunca bunu çalışıp daha maçın 1. dakikası dolmadan böyle bir gol yedik. Aslında bize en çok üzen tarafı ve sonrasında tabii ki de toparlanmak biraz daha zor oldu." diye konuştu.

Oyunun ikinci yarısı özellikle son bölümde pozisyonlara girdiklerini vurgulayan Uğurlu, şöyle devam etti:

"Ancak böyle kritik, zor maçlarda bizim için hayati önem taşıyan maçlarda çok daha fazla mücadele etmek, daha agresif olmak gerekiyor. Maçın başında bunu yapamadığımızı söyleyebilirim. 3 haftamız var. 3 hayati hafta. Başladığımız yere geri döndük. Avantajımızı kaybettik. 4-5 puanlık avantajımızı kaybettik. Rakiplerimizle aynı puandayız. Rakiplerimizin da kazandığı hafta puan kaybetmek üzerimizdeki yükü artırdı. 5-6 takım düşme hattında ve 3 tanesi düşecek. Her şey bizim elimizde. Bizim alacağımız puanlar geleceğimiz belirleyecek. Bu son 3 haftada galibiyetler çıkartıp ligde kalacağımızı düşünüyorum. Böyle umut ediyorum."

Uğurlu, kalan 3 haftada 6 puan alarak ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi. Takımın başında olduğunu ve tüm sorumluluğu aldığını aktaran Uğurlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk geldiğimiz güne aslında geri döndük. Avantajımızı kaybettik. Ancak biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Oyuncularıma güvenim tabii ki devam ediyor. Ben hayal satmam burada gerçekçi olmak gerekiyor. Takım olarak oynadığımız zaman puanlar alabiliyoruz. Takım kalitesi belli bir seviyede. Mücadele ettiğimizde 11 kişi iyi oynadığımızda iyi işler çıkardık, çıkaracağız. Bundan sonra telafisi yok artık. Son 3 haftanın telafisi yok. Alanya maçının telafisi yok. Özellikle Kocaeli maçının telafisi yok. 3 maçta hedefimiz 6 puan. Bu 3 haftada alacağımız 6 puan bizi ligde tutacak. 2 maçı alıp ligde kalacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
