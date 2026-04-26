Trabzonspor ile Konyaspor 50. randevuda

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 27 Nisan Pazartesi günü Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 58 gol gördü.



KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK



Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı.



Söz konusu 24 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 6 kez kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.



TRABZONSPOR, SON 5 DEPLASMAN MAÇINDA TEK GALİBİYET ALDI



Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçının sadece 1'ini kazandı.



Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken, 2 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.



İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.



2023-2024 sezonunda oynanan müsabaka bordo-mavililerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken geçen sezon da ev sahibi takım sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.



İki takım arasında Trabzon'da oynanan sezonun ilk maçını Trabzonspor 3-1 kazandı.



