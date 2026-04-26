26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
0-08'
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
1-010'
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
0-010'
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
0-010'
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-17'
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
17:00
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
15:30
26 Nisan
Hartberg-LASK
15:30
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
26 Nisan
Basel-Sion
15:00
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
17:30
26 Nisan
Servette-Winterthur
17:30
26 Nisan
Estoril-Famalicao
17:30
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-035'
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
17:00
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
17:00
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
3-065'
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
15:00
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
16:00
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
16:00
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
16:00
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
16:00
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
16:00
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
16:00
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
16:00
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
16:30
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
17:15
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
17:00
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-047'
26 Nisan
Genoa-Como
16:00
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
16:00
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

Göztepe sonunda rahat nefes aldı

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, sonunda rahat nefes aldı. Maç sonu konuşan İzmir temsilcisinin teknik patronu; ''Avrupa hedefimize devam edeceğiz'' dedi

26 Nisan 2026 14:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçip Avrupa potasından çıkan Göztepe, evinde Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenerek hem moral buldu hem de bitime 3 hafta kala umudunu korudu.

Henüz 16'ncı saniyede Brezilyalı golcüsü Juan'ın golüyle 1-0'ı bulan Göz-Göz, 22'nci dakikada Arda Okan ile farkı ikiye çıkarıp rahatladı. Maçın hemen başında ağları havalandıran Juan bu sezonun en erken golüne imza attı.

RAMS Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 4-0 yendiği haftayı 3 puanla kapatan Göztepe 5'incilik için iddiasını sürdürdü. İki takım da 51 puana ulaşırken, Göztepe genel averajla 6'ncı sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılar aylar sonra Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda galibiyet yüzü gördü. Son olarak 31 Ocak tarihinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Göztepe 5 maç sonra taraftarını mutlu etti.

Bu periyotta Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Göztepe, Galatasaray'a ise yenilmişti. Uzun bir aranın ardından galibiyet hasretine son veren futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde taraftarlarla galibiyet sevincini coşkuyla yaşadı.

Avrupa kupalarına katılma adına son düzlüğe giren Göztepe kalan 3 maçında Trabzonspor (D), Gaziantep FK ve Samsunspor'la (D) karşı karşıya gelecek.

'AVRUPA HEDEFİMİZİN PEŞİNDEN KOŞACAĞIZ'

Teknik direktör Stanimir Stoilov haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Bulgar teknik adam, Avrupa hedefinin peşinden koşacaklarını ifade ederek, "En önemlisi tüm Göztepe ailesi olarak hep beraber olmamız ve son maçımıza kadar bu birlikteliğimizle hayalimizin, Avrupa hedefimizin peşinden koşmaya devam etmemi gerekir. Beraber olursak bunu kesinlikle başaracağımıza inanıyorum" dedi. Maçı değerlendiren Stoilov, "Hızlı bir şekilde ilk golün ardından ikinci golü bulduk. Sonrasında yakaladığımız başka gol pozisyonları da oldu. Maçın ikinci yarısına aynı tempoyla başladık ve pozisyonlar bulmaya devam ettik. Oyunun bu bölümünde üçüncü golü de bulmalıydık, çok fazla fırsat kaçırdık. Son on dakikada rakibimizin yakaladığı pozisyonlar da var. Bizim adımıza iyi bir maç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'KAYBEDİLEN PUANLARI TELAFİ EDECEĞİZ'

Takım içindeki birlikteliğin ve sahaya yansıtılan mücadelenin önemli olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Maçtan önce bazı sıkıntılarımız vardı ama forma giyen oyuncular bu sıkıntıları sahada çözdü. Oyuna sonradan girip katkı sağlamak zordur ama oynayan herkes her şeyini verdi. Göztepe'nin kazanması için bütün oyuncular önemli bir mücadele sergiledi ve bu durumdan oldukça tatmin oldum. Son maçlarda uzatmalarda yediğimiz goller nedeniyle çok fazla puan ve zaman kaybettik, bu bizim adımıza çok üzücüydü ancak burada kaybettiklerimizin telafi edileceğini düşünüyorum. Bizim için en mühimi, sonuna kadar hep beraber mücadelemizi sürdürmemiz ve hayalimizin peşinden koşmamızdır. Ayrıca Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın ya da Trabzonspor'un kazanmasını umuyorum. Zaten onlar ligde de ön sıralarda bulunan takımlar, o yüzden bu durum açıkçası sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.