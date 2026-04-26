Göztepe sonunda rahat nefes aldı

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçip Avrupa potasından çıkan Göztepe, evinde Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenerek hem moral buldu hem de bitime 3 hafta kala umudunu korudu.



Henüz 16'ncı saniyede Brezilyalı golcüsü Juan'ın golüyle 1-0'ı bulan Göz-Göz, 22'nci dakikada Arda Okan ile farkı ikiye çıkarıp rahatladı. Maçın hemen başında ağları havalandıran Juan bu sezonun en erken golüne imza attı.



RAMS Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 4-0 yendiği haftayı 3 puanla kapatan Göztepe 5'incilik için iddiasını sürdürdü. İki takım da 51 puana ulaşırken, Göztepe genel averajla 6'ncı sırada yer aldı.



Sarı-kırmızılılar aylar sonra Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda galibiyet yüzü gördü. Son olarak 31 Ocak tarihinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Göztepe 5 maç sonra taraftarını mutlu etti.



Bu periyotta Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Göztepe, Galatasaray'a ise yenilmişti. Uzun bir aranın ardından galibiyet hasretine son veren futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde taraftarlarla galibiyet sevincini coşkuyla yaşadı.



Avrupa kupalarına katılma adına son düzlüğe giren Göztepe kalan 3 maçında Trabzonspor (D), Gaziantep FK ve Samsunspor'la (D) karşı karşıya gelecek.



'AVRUPA HEDEFİMİZİN PEŞİNDEN KOŞACAĞIZ'



Teknik direktör Stanimir Stoilov haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Bulgar teknik adam, Avrupa hedefinin peşinden koşacaklarını ifade ederek, "En önemlisi tüm Göztepe ailesi olarak hep beraber olmamız ve son maçımıza kadar bu birlikteliğimizle hayalimizin, Avrupa hedefimizin peşinden koşmaya devam etmemi gerekir. Beraber olursak bunu kesinlikle başaracağımıza inanıyorum" dedi. Maçı değerlendiren Stoilov, "Hızlı bir şekilde ilk golün ardından ikinci golü bulduk. Sonrasında yakaladığımız başka gol pozisyonları da oldu. Maçın ikinci yarısına aynı tempoyla başladık ve pozisyonlar bulmaya devam ettik. Oyunun bu bölümünde üçüncü golü de bulmalıydık, çok fazla fırsat kaçırdık. Son on dakikada rakibimizin yakaladığı pozisyonlar da var. Bizim adımıza iyi bir maç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



'KAYBEDİLEN PUANLARI TELAFİ EDECEĞİZ'



Takım içindeki birlikteliğin ve sahaya yansıtılan mücadelenin önemli olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Maçtan önce bazı sıkıntılarımız vardı ama forma giyen oyuncular bu sıkıntıları sahada çözdü. Oyuna sonradan girip katkı sağlamak zordur ama oynayan herkes her şeyini verdi. Göztepe'nin kazanması için bütün oyuncular önemli bir mücadele sergiledi ve bu durumdan oldukça tatmin oldum. Son maçlarda uzatmalarda yediğimiz goller nedeniyle çok fazla puan ve zaman kaybettik, bu bizim adımıza çok üzücüydü ancak burada kaybettiklerimizin telafi edileceğini düşünüyorum. Bizim için en mühimi, sonuna kadar hep beraber mücadelemizi sürdürmemiz ve hayalimizin peşinden koşmamızdır. Ayrıca Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın ya da Trabzonspor'un kazanmasını umuyorum. Zaten onlar ligde de ön sıralarda bulunan takımlar, o yüzden bu durum açıkçası sürpriz değil" ifadelerini kullandı.



