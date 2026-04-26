ABB FOMEGT'in konuğu Beşiktaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Adem Güneş yönetecek.
Başkent ekibi ligde 54 puanla 4. sırada yer alırken, siyah-beyazlı takım 46 puanla 6. basamakta bulunuyor.
