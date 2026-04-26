Beşiktaş'ın stoperdeki yeni adayı; Yerson Mosquera

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlamak isteyen Beşiktaş, bu sezon en fazla zorluk çektiği stoper pozisyonu için arayışlarına devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, son olarak ortaya atılan iddiaya göre; Premier Lig'de küme düşen Wolverhampton'ın başarılı stoperi Yerson Mosquera'yı listesine ekledi.
BOŞA DÜŞTÜ
Wolverhampton'un küme düşmesi ile takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan 24 yaşındaki stoper, sezonun son maçının ardından takıma veda edecek.
TRANSFERDE RAKİP FAZLA
Oyuncunun boşa düşmesi ile birlikte Avrupa ve farklı kıtalardan bir çok takımın Mosquera için transfer yarışına girmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ ELİNİ HIZLI TUTACAK
Beşiktaş'lı kurmaylar, sezon sona ermeden Kolombiyalı stoperin menajeri ile masaya oturarak sözlü müzakereye varmak istiyor.
Öte yandan siyah-beyazlılar, senelik 2 Milyon Euro kazanan başarılı stoper için; 3 Milyon Euro'dan üç yıllık sözleşme teklif etmek istiyor.
OYUNCU ACELE ETMEK İSTEMİYOR
Kolombiyalı stoper yeni adresi için acele etmek istemezken, tüm teklifleri görmek istiyor.
