26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
14:30
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
14:30
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
14:30
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
14:30
26 Nisan
Gent-Club Brugge
14:30
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
17:00
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
15:30
26 Nisan
Hartberg-LASK
15:30
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
26 Nisan
Basel-Sion
15:00
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
17:30
26 Nisan
Servette-Winterthur
17:30
26 Nisan
Estoril-Famalicao
17:30
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
14:00
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
17:00
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
17:00
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
13:15
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
15:00
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
16:00
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
16:00
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
16:00
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
16:00
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
16:00
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
16:00
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
16:00
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
16:30
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
17:15
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
17:00
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
13:30
26 Nisan
Genoa-Como
16:00
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
16:00
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

Dursun Özbek'ten prim kararı: "Size inanıyoruz"

Galatasaray yönetimi, RAMS Park'ta tarihi galibiyet için 2 milyon Euro ödül belirledi.

calendar 26 Nisan 2026 10:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'yi devirmesi halinde ligde puan farkını 7'ye çıkararak şampiyonluk yolunda çok büyük avantajı cebine koyacak olan Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açmış durumda.

Hafta içinde sık sık Kemerburgaz'a giderek takıma ve teknik heyete destek veren Başkan Dursun Özbek, "Size inanıyoruz. Artık lige son noktayı koyacağınıza eminiz. 50 bin taraftarımızın desteğiyle kendinize yakışanı yapıp kazanacağınızdan şüphem yok" sözleriyle takımı motive etti.

Derbi ödülünü 2 milyon Euro (yaklaşık 105 milyon TL) olarak belirleyen Başkan Özbek'in, 3 puana ulaşılması halinde primlerin hemen hesaplara yatırılacağı müjdesini verdiği gelen haberler arasında. 

SON HABERLER
 Reklam 
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
