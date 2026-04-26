Dursun Özbek'ten prim kararı: 'Size inanıyoruz'

Fenerbahçe'yi devirmesi halinde ligde puan farkını 7'ye çıkararak şampiyonluk yolunda çok büyük avantajı cebine koyacak olan Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açmış durumda.
Hafta içinde sık sık Kemerburgaz'a giderek takıma ve teknik heyete destek veren Başkan Dursun Özbek, "Size inanıyoruz. Artık lige son noktayı koyacağınıza eminiz. 50 bin taraftarımızın desteğiyle kendinize yakışanı yapıp kazanacağınızdan şüphem yok" sözleriyle takımı motive etti.
Derbi ödülünü 2 milyon Euro (yaklaşık 105 milyon TL) olarak belirleyen Başkan Özbek'in, 3 puana ulaşılması halinde primlerin hemen hesaplara yatırılacağı müjdesini verdiği gelen haberler arasında.
Hafta içinde sık sık Kemerburgaz'a giderek takıma ve teknik heyete destek veren Başkan Dursun Özbek, "Size inanıyoruz. Artık lige son noktayı koyacağınıza eminiz. 50 bin taraftarımızın desteğiyle kendinize yakışanı yapıp kazanacağınızdan şüphem yok" sözleriyle takımı motive etti.
Derbi ödülünü 2 milyon Euro (yaklaşık 105 milyon TL) olarak belirleyen Başkan Özbek'in, 3 puana ulaşılması halinde primlerin hemen hesaplara yatırılacağı müjdesini verdiği gelen haberler arasında.