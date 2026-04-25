25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
0-082'
25 Nisan
Lyon-Auxerre
3-2
25 Nisan
Angers-PSG
0-3
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
1-263'
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
3-1
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
2-1
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
0-2
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
1-166'
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
1-0
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
3-390'
25 Nisan
Tondela-Nacional
0-2
25 Nisan
Benfica-Moreirense
4-1
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
0-0DA
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-1
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
2-0
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
0-2
25 Nisan
M.City-Southampton
2-1
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
2-0
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
0-0
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
2-0
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-3
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
1-1
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
1-2
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
2-0
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
3-4
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
1-2
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
2-166'
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
3-1
25 Nisan
West Ham United-Everton
2-1
25 Nisan
Wolves-Tottenham
0-1
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
1-0
25 Nisan
Alaves-Mallorca
2-1
25 Nisan
Getafe-Barcelona
0-2
25 Nisan
Valencia-Girona
2-1
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
0-0

Osayi: "Babam Fenerbahçeli, Beşiktaş'a gitmeme izin vermezdi"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Libero TV'ye yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

25 Nisan 2026 23:01
Osayi: 'Babam Fenerbahçeli, Beşiktaş'a gitmeme izin vermezdi'
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Libero TV'ye konuşan Osayi, ayrılık sürecine, kendisine gelen transfer tekliflerine ve Fenerbahçe'de yaşadıklarına değindi.

Ayrılık süreci hakkında Osayi, "Türkiye'de birçok gazeteci dikkat çekmek için hikayeler uyduruyor ama benim için ve kulüp de biliyor ki, ben asla sözleşme istemedim. Olan şu ki, sezon başında Mario Branco bana bir sözleşme teklif etti, kabul ettik. Ancak o sırada menajerimi değiştiriyordum. Çünkü sezon öncesinde twitterda bir gazetecinin benim para istediğimle ilgili bir tweet attığını hatırlıyorum ve bundan haberim yoktu, hiçbir şey bilmiyordum. Sonra eski menajerimden, arkamdan gazeteciyle bunu konuştuğunu gösteren bir mesaj gördüm ve bu beni gerçekten sinirlendirdi. Bunu görünce menajerimden ayrılıp yeni bir menajerle anlaşmak istedim. Ama onunla anlaşma imzalamak istemedim çünkü paranın bir kısmını veya herhangi bir şeyini almasını istemedim. Mario Branco ile yeni bir menajer bulduğumda anlaşma imzalayacağım konusunda anlaştık ve sanırım söylentiler de buradan başladı." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı futbolcu, "Bence bunu olabildiğince görmezden gelmeliydim çünkü Türkiye'de her zaman böyle hikayeler duyarsınız ama bu beni gerçekten etkiledi. Çünkü Fenerbahçe'de oynadığım için bile minnettarım, bu yüzden asla böyle saçma bir miktar istemezdim. Bence bu sadece futbol ve bundan ders çıkardım." dedi.

Babasının Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Osayi, "Beşiktaş ile yapılan anlaşma eski menajerimle yapılan bir anlaşmaydı. Bunun benimle veya babamla hiçbir ilgisi yoktu. Babam çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı, gerçekten çok koyu.. Beşiktaş'a imza atmak istesem bile babam asla gitmeme izin vermezdi." diye konuştu.

Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları hakkında Nijeryalı futbolcu, "Beşiktaş eski menajerimle görüştü ve gelmemi istedi. Ben istemedim, Beşiktaş'a saygısızlık etmek istemem ama eve dönmek istedim. Ya Fenerbahçe ya da eve dönmek." ifadelerini kullandı.

99 puan topladıkları sezon için Osayi, "Fenerbahçe'ye ligde yapılan adaletsizlikleri takıma gelirken duymuştum. Ancak sonra İsmail Kartal'ın olduğu sezon, gerçekten de 'Tamam, kulübün ne dediğini kendim de görebiliyorum' diye düşünmeme neden olan sezon oldu. Bir kulübün 99 puan alıp sadece bir kez mağlup olup ligi kazanamaması gerçekten anlaşılması zor bir durumdu. Sanırım bu daha önce hiç yaşanmamıştı. Başkanın ve kulübün, hakemler ve sistem hakkında ne dediklerini anlayabiliyordum. Ama oyuncular olarak bir şeyi değiştiremeyeceğimiz için oynamak zorundaydık. Benim futbolumu etkilemedi ama kulübün ne dediğini anlayabildim." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
