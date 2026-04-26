Haber Tarihi: 26 Nisan 2026 10:30 - Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 10:30

Osimhen derbide oynayacak mı? Galatasaray -Fenerbahçe maçında Victor Osimhen kadroda var mı?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında nefesler tutuldu, tüm Türkiye şampiyonluk yarışının kaderini doğrudan belirleyecek o dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisine kilitlendi! Ancak RAMS Park'ta bu akşam (26 Nisan 2026 Pazar) oynanacak olan devasa kapışma öncesinde, sarı-kırmızılı taraftarların aklında tek bir soru, tek bir isim var: Victor Osimhen! Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool eşleşmesinde sağ kolu kırılan ve haftalardır formasına hasret kalan Nijeryalı golcünün sakatlığındaki son durum, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Osimhen derbide oynayacak mı? Victor Osimhen'in sakatlığı geçti mi, Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahada mı?" sorguları spor sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte o meşhur "maskeli golcü"nün kolundaki yeni koruyucu ekipman krizi ve derbi akıbeti...

Abone Ol
Gol yollarındaki o büyük eksikliğin bu akşam dolmasını bekleyen milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Osimhen o zorlu 90 dakikada çimlere ayak basabilecek mi?
OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI? (26 NİSAN 2026)
Kısa, net ve sarı-kırmızılı tribünleri ayağa kaldıracak o müjdeli cevap: Evet! Ameliyat sürecini başarıyla atlatan Victor Osimhen, bu akşamki dev Fenerbahçe derbisinin maç kadrosunda KESİN OLARAK yer alıyor!

Geçtiğimiz ay sağ ön kolunda kırık meydana gelen ve Dr. Yener İnce tarafından ameliyat edilen Nijeryalı yıldız, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçının son 12 dakikasında sahaya çıkarak ısınma turlarını atmıştı. Gelen son kulis bilgilerine göre; Teknik Direktör Okan Buruk, şampiyonluk yolundaki bu kritik dönemeçte öğrencisini doğrudan ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Yıldız futbolcunun takımla birlikte tam kapasite antrenmanlara katıldığı ve fiziksel olarak maça hazır olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN TFF'YE ŞOK "EKİPMAN" İTİRAZI!
Osimhen'in sahalara dönüşü büyük bir müjde olsa da, beraberinde devasa bir derbi krizini de getirdi! Yıldız oyuncu, kolundaki kırığın henüz tamamen kaynamaması sebebiyle sahaya özel, sert bir "koruyucu kolluk ekipmanı" ile çıkıyor.

Gelen son dakika haberlerine göre; Fenerbahçe yönetimi, Osimhen'in kolundaki bu sert materyalin ikili mücadelelerde ve hava toplarında kendi oyuncuları için büyük bir fiziki tehlike (yaralanma) riski oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) flaş bir itiraz başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor! Sarı-lacivertliler, bu ekipmanla oynanmasına izin verilmemesini talep ediyor.

SON SÖZÜ HAKEM YASİN KOL SÖYLEYECEK!
Galatasaray cephesi ise kulüp doktorlarının raporlarıyla ekipmanın uluslararası sağlık ve futbol kurallarına tamamen uygun olduğunu savunuyor. Ancak işin kural boyutu bu akşam stadyumun dehlizlerinde çözülecek.

Osimhen'in o koruyucuyla oynayıp oynayamayacağına maçın orta hakemi Yasin Kol bizzat karar verecek! Maç öncesi soyunma odası koridorlarında hakem heyeti, Osimhen'in kolundaki materyali detaylıca inceleyecek ve eğer rakibe zarar verebilecek kural dışı sert bir madde tespit edilmezse, golcü oyuncu sahadaki yerini alacak. Aksi takdirde ekipmanın çıkarılması veya yumuşatılması talep edilecek.

Diğer Haberler

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.