Domencio Tedesco: 'Şimdi ayağa kalkma zamanı'

Fenerbahçe'de herkesin gözü Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbiye çevrildi. Galip gelmesi halinde ezeli rakibiyle puan farkını 1'i indirecek olan sarı-lacivertliler bu mücadeleyi adeta sezon finali olarak görüyor.





"ŞİMDİ AYAĞA KALKMA ZAMANI"



Zorlu maç öncesi oyuncularına son uyarılarını yapan Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun ise "Önce ligde, ardından da kupada aldığımız sonuçlarla taraftarımızı üzdük. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Derbilerin önemini hepiniz zaten biliyorsunuz. Fakat bu mücadele bizim için iki kat önemli. Çünkü kazanırsak yarış yeniden başlayacak. Bu yüzden dikkatli olmalı ve hata yapmamalıyız" diye konuştuğu öğrenildi.



"HÜCUMA ÇIKMALARINA İZİN VERMEYİN"



Özellikle savunmada dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan İtalyan çalıştırıcının, "Rakibimiz ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı. Topu kaybettiğimiz an hemen baskı yapıp onların hızlı hücuma çıkmasına izin vermemeliyiz. Sahada hepiniz birbirinizle yardımlaşmalısınız" ifadelerini kullandığı bildirildi.



Öte yandan Tedesco ve ekibi oyunculara bugüne kadar yaptıkları hataları tek tek gösterdikleri öğrenildi. Savunmada ve orta sahada yapılan pas hataları ve bireysel hatalar nedeniyle oyuncularını uyaran İtalyan çalıştırıcı organize hücum konusunda da daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.



