Haber Tarihi: 26 Nisan 2026 14:13 - Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 14:13

GS - FB maçı nerede oynanacak? 2026 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hangi statta?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışının kaderini tayin edecek o devasa Galatasaray - Fenerbahçe derbisine artık sadece saatler kaldı! Tüm Türkiye'nin nefesini tuttuğu bu büyük kapışma öncesinde, hem stadyuma gidecek olan taraftarlar hem de ekran başındaki futbolseverler arama motorlarını ablukaya almış durumda. Sabahtan bu yana "FB GS maçı nerede oynanacak? Bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi stadyumda, konum neresi?" sorguları spor sayfalarını kelimenin tam anlamıyla çökertme noktasına getirdi. İşte şampiyonluk ateşinin yanacağı o dev mabedin ismi, konumu ve taraftarlar için ulaşım detayları...

GS - FB maçı nerede oynanacak? 2026 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hangi statta?
Abone Ol
Santra vuruşu için geri sayıma geçen ve yola çıkmaya hazırlanan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu tarihi 90 dakika hangi çimler üzerinde oynanacak?
GS - FB MAÇI NEREDE OYNANACAK? (26 NİSAN 2026)
Kısa, net ve hemen navigasyonunuzu ayarlamanızı sağlayacak o cevap: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bugün (26 Nisan 2026 Pazar) saat 20.00'de İstanbul'un Seyrantepe semtinde bulunan RAMS PARK stadyumunda oynanacaktır!

Süper Lig'in ilk yarısında Ülker Stadyumu'nda (Kadıköy) oynanan maçın rövanşında bu kez ev sahibi Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 52 bin coşkulu taraftarının yaratacağı cehennem atmosferinde, şampiyonluk yolundaki en kritik sınavını kendi evinde verecek.

RAMS PARK'A (SEYRANTEPE) NASIL GİDİLİR? ULAŞIM DETAYLARI
Dev derbiye canlı tanıklık etmek için stadyuma gidecek olan taraftarların, maç günü yaşanacak yoğun trafiği göz önünde bulundurarak şu ulaşım yollarını tercih etmesi öneriliyor:

Metro ile Ulaşım (En Hızlı Yol): M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattını kullanarak Sanayi Mahallesi durağına gelmeniz ve buradan "Seyrantepe" aktarma trenine binmeniz yeterlidir. Metro çıkışı doğrudan RAMS Park'ın kapılarına açılmaktadır.

Metrobüs ile Ulaşım: Metrobüs ile Zincirlikuyu durağına gelip buradan M2 metrosuna aktarma yaparak stadyuma hızlıca ulaşabilirsiniz.

Özel Araç ile Ulaşım: Tem otoyolu üzerinden Seyrantepe çıkışını kullanarak stadyuma ulaşım sağlanmaktadır. Ancak maç günü stat çevresindeki birçok yolun emniyet tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılacağını ve otopark sorunu yaşanabileceğini unutmayın.

DEPLASMAN TARAFTARI İÇİN GİRİŞLER NEREDEN?
Fenerbahçe taraftarı için ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik kontenjan için sarı-lacivertli futbolseverler, toplu halde otobüslerle stadyuma getirilecek. Deplasman tribünü girişleri, RAMS Park'ın Kuzey Üst bölgesinden sağlanan özel bir koridor üzerinden gerçekleştirilecek.


Gözler şimdi saat 20.00'de RAMS Park'ın çimlerine çevrildi! Bakalım bu muazzam statta, 52 bin taraftarın önünde kazanan taraf kim olacak?

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.