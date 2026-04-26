GS - FB maçı nerede oynanacak? 2026 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hangi statta?

Santra vuruşu için geri sayıma geçen ve yola çıkmaya hazırlanan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu tarihi 90 dakika hangi çimler üzerinde oynanacak?

Kısa, net ve hemen navigasyonunuzu ayarlamanızı sağlayacak o cevap: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bugün (26 Nisan 2026 Pazar) saat 20.00'de İstanbul'un Seyrantepe semtinde bulunan RAMS PARK stadyumunda oynanacaktır!

Süper Lig'in ilk yarısında Ülker Stadyumu'nda (Kadıköy) oynanan maçın rövanşında bu kez ev sahibi Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 52 bin coşkulu taraftarının yaratacağı cehennem atmosferinde, şampiyonluk yolundaki en kritik sınavını kendi evinde verecek.

Dev derbiye canlı tanıklık etmek için stadyuma gidecek olan taraftarların, maç günü yaşanacak yoğun trafiği göz önünde bulundurarak şu ulaşım yollarını tercih etmesi öneriliyor:

Metro ile Ulaşım (En Hızlı Yol): M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattını kullanarak Sanayi Mahallesi durağına gelmeniz ve buradan "Seyrantepe" aktarma trenine binmeniz yeterlidir. Metro çıkışı doğrudan RAMS Park'ın kapılarına açılmaktadır.

Metrobüs ile Ulaşım: Metrobüs ile Zincirlikuyu durağına gelip buradan M2 metrosuna aktarma yaparak stadyuma hızlıca ulaşabilirsiniz.

Özel Araç ile Ulaşım: Tem otoyolu üzerinden Seyrantepe çıkışını kullanarak stadyuma ulaşım sağlanmaktadır. Ancak maç günü stat çevresindeki birçok yolun emniyet tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılacağını ve otopark sorunu yaşanabileceğini unutmayın.

Fenerbahçe taraftarı için ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik kontenjan için sarı-lacivertli futbolseverler, toplu halde otobüslerle stadyuma getirilecek. Deplasman tribünü girişleri, RAMS Park'ın Kuzey Üst bölgesinden sağlanan özel bir koridor üzerinden gerçekleştirilecek.

Gözler şimdi saat 20.00'de RAMS Park'ın çimlerine çevrildi! Bakalım bu muazzam statta, 52 bin taraftarın önünde kazanan taraf kim olacak?